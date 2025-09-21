Naga Coin (NGC)-prisforutsigelse (USD)

Få Naga Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NGC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Naga Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Naga Coin (NGC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Naga Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0078 i 2025. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Naga Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00819 i 2026. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NGC for 2027 $ 0.008599 med en 10.25% vekstrate. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NGC for 2028 $ 0.009029 med en 15.76% vekstrate. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NGC for 2029 $ 0.009480 med en 21.55% vekstrate. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NGC for 2030 $ 0.009954 med en 27.63% vekstrate. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Naga Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016215. Naga Coin (NGC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Naga Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026413. År Pris Vekst 2025 $ 0.0078 0.00%
2026 $ 0.00819 5.00%
2027 $ 0.008599 10.25%
2028 $ 0.009029 15.76%
2029 $ 0.009480 21.55%
2030 $ 0.009954 27.63%
2031 $ 0.010452 34.01%
2032 $ 0.010975 40.71%
2033 $ 0.011524 47.75%
2034 $ 0.012100 55.13%
2035 $ 0.012705 62.89%
2036 $ 0.013340 71.03%
2037 $ 0.014007 79.59%
2038 $ 0.014708 88.56%
2039 $ 0.015443 97.99%
2040 $ 0.016215 107.89%

2026 $ 0.00819 5.00%

2027 $ 0.008599 10.25%

2028 $ 0.009029 15.76%

2029 $ 0.009480 21.55%

2030 $ 0.009954 27.63%

2031 $ 0.010452 34.01%

2032 $ 0.010975 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.011524 47.75%

2034 $ 0.012100 55.13%

2035 $ 0.012705 62.89%

2036 $ 0.013340 71.03%

2037 $ 0.014007 79.59%

2038 $ 0.014708 88.56%

2039 $ 0.015443 97.99%

2040 $ 0.016215 107.89% Vis mer Kortsiktig Naga Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0078 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.007801 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.007807 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.007832 0.41% Naga Coin (NGC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NGC September 21, 2025(I dag) er $0.0078 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Naga Coin (NGC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NGC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.007801 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Naga Coin (NGC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NGC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.007807 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Naga Coin (NGC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NGC $0.007832 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Naga Coin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0078 Prisendring (24 t) -1.01% Markedsverdi $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 Volum (24 timer) $ 51.56K Den siste NGC-prisen er $ 0.0078. Den har en 24-timers endring på -1.01%, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.56K. Videre har NGC en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00.

Naga Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Naga Coin direktepris, er gjeldende pris for Naga Coin 0.0078USD. Den sirkulerende forsyningen av Naga Coin(NGC) er 0.00 NGC , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000259 $ 0.0084 $ 0.00777
7 dager -0.07% $ -0.000590 $ 0.01 $ 0.00751
30 dager -0.03% $ -0.000309 $ 0.01096 $ 0.00719

7 dager -0.07% $ -0.000590 $ 0.01 $ 0.00751

30 dager -0.03% $ -0.000309 $ 0.01096 $ 0.00719 24-timers ytelse De siste 24 timene har Naga Coin vist en prisbevegelse på $-0.000259 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Naga Coin handlet på en topp på $0.01 og en bunn på $0.00751 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til NGC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Naga Coin opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000309 av dens verdi. Dette indikerer at NGC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Naga Coin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NGC prishistorikk

Hvordan fungerer Naga Coin (NGC) prisforutsigelsesmodul? Naga Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NGC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Naga Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NGC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Naga Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NGC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NGC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Naga Coin.

Hvorfor er NGC-prisforutsigelse viktig?

NGC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NGC nå? I følge dine forutsigelser vil NGC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NGC neste måned? I følge Naga Coin (NGC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NGC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NGC koste i 2026? Prisen på 1 Naga Coin (NGC) i dag er $0.0078 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NGC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NGC i 2027? Naga Coin (NGC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NGC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NGC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Naga Coin (NGC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NGC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Naga Coin (NGC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NGC koste i 2030? Prisen på 1 Naga Coin (NGC) i dag er $0.0078 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NGC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NGC i 2040? Naga Coin (NGC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NGC innen 2040.