Neur.sh (NEUR)-prisforutsigelse (USD)

Få Neur.sh prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NEUR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NEUR

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Neur.sh % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0007428 $0.0007428 $0.0007428 -0.06% USD Faktisk Prediksjon Neur.sh-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Neur.sh potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000742 i 2025. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Neur.sh potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000779 i 2026. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEUR for 2027 $ 0.000818 med en 10.25% vekstrate. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEUR for 2028 $ 0.000859 med en 15.76% vekstrate. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEUR for 2029 $ 0.000902 med en 21.55% vekstrate. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEUR for 2030 $ 0.000948 med en 27.63% vekstrate. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Neur.sh potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001544. Neur.sh (NEUR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Neur.sh potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002515. År Pris Vekst 2025 $ 0.000742 0.00%

2026 $ 0.000779 5.00%

2027 $ 0.000818 10.25%

2028 $ 0.000859 15.76%

2029 $ 0.000902 21.55%

2030 $ 0.000948 27.63%

2031 $ 0.000995 34.01%

2032 $ 0.001045 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001097 47.75%

2034 $ 0.001152 55.13%

2035 $ 0.001209 62.89%

2036 $ 0.001270 71.03%

2037 $ 0.001333 79.59%

2038 $ 0.001400 88.56%

2039 $ 0.001470 97.99%

2040 $ 0.001544 107.89% Vis mer Kortsiktig Neur.sh-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000742 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000742 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000743 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000745 0.41% Neur.sh (NEUR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NEUR September 21, 2025(I dag) er $0.000742 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Neur.sh (NEUR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NEUR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000742 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Neur.sh (NEUR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NEUR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000743 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Neur.sh (NEUR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NEUR $0.000745 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Neur.sh prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0007428$ 0.0007428 $ 0.0007428 Prisendring (24 t) -0.06% Markedsverdi $ 682.95K$ 682.95K $ 682.95K Opplagsforsyning 919.43M 919.43M 919.43M Volum (24 timer) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Volum (24 timer) -- Den siste NEUR-prisen er $ 0.0007428. Den har en 24-timers endring på -0.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.91K. Videre har NEUR en sirkulerende forsyning på 919.43M og total markedsverdi på $ 682.95K. Se NEUR livepris

Hvordan kjøpe Neur.sh (NEUR) Prøver du å kjøpe NEUR? Du kan nå kjøpe NEUR via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Neur.sh og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NEUR nå

Neur.sh Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Neur.sh direktepris, er gjeldende pris for Neur.sh 0.000742USD. Den sirkulerende forsyningen av Neur.sh(NEUR) er 0.00 NEUR , som gir den en markedsverdi på $682.95K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000003 $ 0.000758 $ 0.000705

7 dager -0.00% $ -0.000005 $ 0.000895 $ 0.000705

30 dager -0.12% $ -0.000108 $ 0.001018 $ 0.000691 24-timers ytelse De siste 24 timene har Neur.sh vist en prisbevegelse på $0.000003 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Neur.sh handlet på en topp på $0.000895 og en bunn på $0.000705 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til NEUR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Neur.sh opplevd en -0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000108 av dens verdi. Dette indikerer at NEUR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Neur.sh prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NEUR prishistorikk

Hvordan fungerer Neur.sh (NEUR) prisforutsigelsesmodul? Neur.sh-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NEUR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Neur.sh det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NEUR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Neur.sh. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NEUR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NEUR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Neur.sh.

Hvorfor er NEUR-prisforutsigelse viktig?

NEUR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NEUR nå? I følge dine forutsigelser vil NEUR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NEUR neste måned? I følge Neur.sh (NEUR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NEUR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NEUR koste i 2026? Prisen på 1 Neur.sh (NEUR) i dag er $0.000742 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEUR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NEUR i 2027? Neur.sh (NEUR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEUR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NEUR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Neur.sh (NEUR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NEUR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Neur.sh (NEUR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NEUR koste i 2030? Prisen på 1 Neur.sh (NEUR) i dag er $0.000742 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEUR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NEUR i 2040? Neur.sh (NEUR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEUR innen 2040. Registrer deg nå