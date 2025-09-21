MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / First Neiro on ETH (NEIROCTO) /

First Neiro on ETH (NEIROCTO)-prisforutsigelse (USD)

Få First Neiro on ETH prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NEIROCTO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NEIROCTO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på First Neiro on ETH % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00034963 $0.00034963 $0.00034963 -1.28% USD Faktisk Prediksjon First Neiro on ETH-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan First Neiro on ETH potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000349 i 2025. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan First Neiro on ETH potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000367 i 2026. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEIROCTO for 2027 $ 0.000385 med en 10.25% vekstrate. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEIROCTO for 2028 $ 0.000404 med en 15.76% vekstrate. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEIROCTO for 2029 $ 0.000424 med en 21.55% vekstrate. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEIROCTO for 2030 $ 0.000446 med en 27.63% vekstrate. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på First Neiro on ETH potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000726. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på First Neiro on ETH potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001183. År Pris Vekst 2025 $ 0.000349 0.00%

2026 $ 0.000367 5.00%

2027 $ 0.000385 10.25%

2028 $ 0.000404 15.76%

2029 $ 0.000424 21.55%

2030 $ 0.000446 27.63%

2031 $ 0.000468 34.01%

2032 $ 0.000491 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000516 47.75%

2034 $ 0.000542 55.13%

2035 $ 0.000569 62.89%

2036 $ 0.000597 71.03%

2037 $ 0.000627 79.59%

2038 $ 0.000659 88.56%

2039 $ 0.000692 97.99%

2040 $ 0.000726 107.89% Vis mer Kortsiktig First Neiro on ETH-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000349 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000349 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000349 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000351 0.41% First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NEIROCTO September 21, 2025(I dag) er $0.000349 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NEIROCTO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000349 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NEIROCTO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000349 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NEIROCTO $0.000351 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende First Neiro on ETH prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00034963$ 0.00034963 $ 0.00034963 Prisendring (24 t) -1.28% Markedsverdi $ 147.08M$ 147.08M $ 147.08M Opplagsforsyning 420.68B 420.68B 420.68B Volum (24 timer) $ 189.54K$ 189.54K $ 189.54K Volum (24 timer) -- Den siste NEIROCTO-prisen er $ 0.00034963. Den har en 24-timers endring på -1.28%, med et 24-timers handelsvolum på $ 189.54K. Videre har NEIROCTO en sirkulerende forsyning på 420.68B og total markedsverdi på $ 147.08M. Se NEIROCTO livepris

Hvordan kjøpe First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prøver du å kjøpe NEIROCTO? Du kan nå kjøpe NEIROCTO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper First Neiro on ETH og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NEIROCTO nå

First Neiro on ETH Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for First Neiro on ETH direktepris, er gjeldende pris for First Neiro on ETH 0.000349USD. Den sirkulerende forsyningen av First Neiro on ETH(NEIROCTO) er 0.00 NEIROCTO , som gir den en markedsverdi på $147.08M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000001 $ 0.000356 $ 0.000345

7 dager -0.11% $ -0.000046 $ 0.000398 $ 0.000341

30 dager -0.04% $ -0.000015 $ 0.000424 $ 0.000311 24-timers ytelse De siste 24 timene har First Neiro on ETH vist en prisbevegelse på $-0.000001 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har First Neiro on ETH handlet på en topp på $0.000398 og en bunn på $0.000341 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til NEIROCTO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har First Neiro on ETH opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000015 av dens verdi. Dette indikerer at NEIROCTO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette First Neiro on ETH prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NEIROCTO prishistorikk

Hvordan fungerer First Neiro on ETH (NEIROCTO) prisforutsigelsesmodul? First Neiro on ETH-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NEIROCTO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for First Neiro on ETH det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NEIROCTO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til First Neiro on ETH. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NEIROCTO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NEIROCTO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til First Neiro on ETH.

Hvorfor er NEIROCTO-prisforutsigelse viktig?

NEIROCTO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NEIROCTO nå? I følge dine forutsigelser vil NEIROCTO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NEIROCTO neste måned? I følge First Neiro on ETH (NEIROCTO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NEIROCTO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NEIROCTO koste i 2026? Prisen på 1 First Neiro on ETH (NEIROCTO) i dag er $0.000349 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEIROCTO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NEIROCTO i 2027? First Neiro on ETH (NEIROCTO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEIROCTO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NEIROCTO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil First Neiro on ETH (NEIROCTO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NEIROCTO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil First Neiro on ETH (NEIROCTO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NEIROCTO koste i 2030? Prisen på 1 First Neiro on ETH (NEIROCTO) i dag er $0.000349 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEIROCTO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NEIROCTO i 2040? First Neiro on ETH (NEIROCTO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEIROCTO innen 2040. Registrer deg nå