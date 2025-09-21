Neurashi (NEI)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Neurashi % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.001835 $0.001835 $0.001835 -0.48% USD Faktisk Prediksjon Neurashi-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Neurashi (NEI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Neurashi potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001835 i 2025. Neurashi (NEI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Neurashi potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001926 i 2026. Neurashi (NEI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEI for 2027 $ 0.002023 med en 10.25% vekstrate. Neurashi (NEI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEI for 2028 $ 0.002124 med en 15.76% vekstrate. Neurashi (NEI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEI for 2029 $ 0.002230 med en 21.55% vekstrate. Neurashi (NEI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEI for 2030 $ 0.002341 med en 27.63% vekstrate. Neurashi (NEI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Neurashi potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003814. Neurashi (NEI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Neurashi potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006213. År Pris Vekst 2025 $ 0.001835 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001835 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001836 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001842 0.41% Neurashi (NEI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NEI September 21, 2025(I dag) er $0.001835 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Neurashi (NEI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NEI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001835 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Neurashi (NEI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NEI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001836 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Neurashi (NEI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NEI $0.001842 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Neurashi prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001835$ 0.001835 $ 0.001835 Prisendring (24 t) -0.48% Markedsverdi $ 504.13K$ 504.13K $ 504.13K Opplagsforsyning 274.73M 274.73M 274.73M Volum (24 timer) $ 36.85K$ 36.85K $ 36.85K Volum (24 timer) -- Den siste NEI-prisen er $ 0.001835. Den har en 24-timers endring på -0.48%, med et 24-timers handelsvolum på $ 36.85K. Videre har NEI en sirkulerende forsyning på 274.73M og total markedsverdi på $ 504.13K. Se NEI livepris

Neurashi Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Neurashi direktepris, er gjeldende pris for Neurashi 0.001835USD. Den sirkulerende forsyningen av Neurashi(NEI) er 0.00 NEI , som gir den en markedsverdi på $504.13K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000005 $ 0.001863 $ 0.001819

7 dager -0.04% $ -0.000092 $ 0.002017 $ 0.001788

30 dager 0.03% $ 0.000046 $ 0.002283 $ 0.001595 24-timers ytelse De siste 24 timene har Neurashi vist en prisbevegelse på $-0.000005 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Neurashi handlet på en topp på $0.002017 og en bunn på $0.001788 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til NEI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Neurashi opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000046 av dens verdi. Dette indikerer at NEI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Neurashi prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NEI prishistorikk

Hvordan fungerer Neurashi (NEI) prisforutsigelsesmodul? Neurashi-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NEI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Neurashi det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NEI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Neurashi. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NEI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NEI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Neurashi.

Hvorfor er NEI-prisforutsigelse viktig?

NEI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NEI nå? I følge dine forutsigelser vil NEI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NEI neste måned? I følge Neurashi (NEI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NEI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NEI koste i 2026? Prisen på 1 Neurashi (NEI) i dag er $0.001835 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NEI i 2027? Neurashi (NEI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NEI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Neurashi (NEI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NEI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Neurashi (NEI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NEI koste i 2030? Prisen på 1 Neurashi (NEI) i dag er $0.001835 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NEI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NEI i 2040? Neurashi (NEI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NEI innen 2040.