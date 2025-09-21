Morra Games (MORRA)-prisforutsigelse (USD)

Morra Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Morra Games (MORRA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Morra Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001252 i 2025. Morra Games (MORRA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Morra Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001314 i 2026. Morra Games (MORRA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MORRA for 2027 $ 0.001380 med en 10.25% vekstrate. Morra Games (MORRA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MORRA for 2028 $ 0.001449 med en 15.76% vekstrate. Morra Games (MORRA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MORRA for 2029 $ 0.001521 med en 21.55% vekstrate. Morra Games (MORRA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MORRA for 2030 $ 0.001597 med en 27.63% vekstrate.

2026 $ 0.001314 5.00%

2027 $ 0.001380 10.25%

2028 $ 0.001449 15.76%

2029 $ 0.001521 21.55%

2030 $ 0.001597 27.63%

2031 $ 0.001677 34.01%

2032 $ 0.001761 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001849 47.75%

2034 $ 0.001942 55.13%

2035 $ 0.002039 62.89%

2036 $ 0.002141 71.03%

2037 $ 0.002248 79.59%

2038 $ 0.002360 88.56%

2039 $ 0.002478 97.99%

Kortsiktig Morra Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001252 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001253 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001257 0.41% Morra Games (MORRA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MORRA September 21, 2025(I dag) er $0.001252 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Morra Games (MORRA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MORRA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001252 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Morra Games (MORRA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MORRA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001253 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Morra Games (MORRA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MORRA $0.001257 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Morra Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001252$ 0.001252 $ 0.001252 Prisendring (24 t) -3.69% Markedsverdi $ 518.63K$ 518.63K $ 518.63K Opplagsforsyning 414.24M 414.24M 414.24M Volum (24 timer) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K Volum (24 timer) -- Den siste MORRA-prisen er $ 0.001252. Den har en 24-timers endring på -3.69%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.21K. Videre har MORRA en sirkulerende forsyning på 414.24M og total markedsverdi på $ 518.63K. Se MORRA livepris

Hvordan kjøpe Morra Games (MORRA) Prøver du å kjøpe MORRA? Du kan nå kjøpe MORRA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Morra Games og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MORRA nå

Morra Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Morra Games direktepris, er gjeldende pris for Morra Games 0.001252USD. Den sirkulerende forsyningen av Morra Games(MORRA) er 0.00 MORRA , som gir den en markedsverdi på $518.63K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.17% $ -0.000271 $ 0.001523 $ 0.001214

7 dager -0.26% $ -0.000444 $ 0.001893 $ 0.001214

30 dager -0.28% $ -0.000488 $ 0.002226 $ 0.001214 24-timers ytelse De siste 24 timene har Morra Games vist en prisbevegelse på $-0.000271 , noe som gjenspeiler en -0.17% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Morra Games handlet på en topp på $0.001893 og en bunn på $0.001214 . Det så en prisendring på -0.26% . Denne nylige trenden viser potensialet til MORRA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Morra Games opplevd en -0.28% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000488 av dens verdi. Dette indikerer at MORRA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Morra Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MORRA prishistorikk

Hvordan fungerer Morra Games (MORRA) prisforutsigelsesmodul? Morra Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MORRA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Morra Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MORRA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Morra Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MORRA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MORRA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Morra Games.

Hvorfor er MORRA-prisforutsigelse viktig?

MORRA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

