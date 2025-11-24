Marinade Finance (MNDE)-prisforutsigelse (USD)

Få Marinade Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MNDE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MNDE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Marinade Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0665 $0.0665 $0.0665 -3.11% USD Faktisk Prediksjon Marinade Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Marinade Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0665 i 2025. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Marinade Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.069825 i 2026. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNDE for 2027 $ 0.073316 med en 10.25% vekstrate. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNDE for 2028 $ 0.076982 med en 15.76% vekstrate. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNDE for 2029 $ 0.080831 med en 21.55% vekstrate. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNDE for 2030 $ 0.084872 med en 27.63% vekstrate. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Marinade Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.138248. Marinade Finance (MNDE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Marinade Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.225192. År Pris Vekst 2025 $ 0.0665 0.00%

2026 $ 0.069825 5.00%

2027 $ 0.073316 10.25%

2028 $ 0.076982 15.76%

2029 $ 0.080831 21.55%

2030 $ 0.084872 27.63%

2031 $ 0.089116 34.01%

2032 $ 0.093572 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.098250 47.75%

2034 $ 0.103163 55.13%

2035 $ 0.108321 62.89%

2036 $ 0.113737 71.03%

2037 $ 0.119424 79.59%

2038 $ 0.125395 88.56%

2039 $ 0.131665 97.99%

2040 $ 0.138248 107.89% Vis mer Kortsiktig Marinade Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.0665 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.066509 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.066563 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.066773 0.41% Marinade Finance (MNDE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MNDE November 24, 2025(I dag) er $0.0665 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Marinade Finance (MNDE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MNDE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.066509 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Marinade Finance (MNDE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MNDE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.066563 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Marinade Finance (MNDE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MNDE $0.066773 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Marinade Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0665$ 0.0665 $ 0.0665 Prisendring (24 t) -3.11% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K Volum (24 timer) -- Den siste MNDE-prisen er $ 0.0665. Den har en 24-timers endring på -3.11%, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.84K. Videre har MNDE en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se MNDE livepris

Hvordan kjøpe Marinade Finance (MNDE) Prøver du å kjøpe MNDE? Du kan nå kjøpe MNDE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Marinade Finance og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MNDE nå

Marinade Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Marinade Finance direktepris, er gjeldende pris for Marinade Finance 0.06646USD. Den sirkulerende forsyningen av Marinade Finance(MNDE) er 0.00 MNDE , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.002569 $ 0.06947 $ 0.06646

7 dager -0.08% $ -0.006399 $ 0.0764 $ 0.06472

30 dager -0.39% $ -0.04374 $ 0.1173 $ 0.06472 24-timers ytelse De siste 24 timene har Marinade Finance vist en prisbevegelse på $-0.002569 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Marinade Finance handlet på en topp på $0.0764 og en bunn på $0.06472 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til MNDE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Marinade Finance opplevd en -0.39% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.04374 av dens verdi. Dette indikerer at MNDE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Marinade Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MNDE prishistorikk

Hvordan fungerer Marinade Finance (MNDE) prisforutsigelsesmodul? Marinade Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MNDE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Marinade Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MNDE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Marinade Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MNDE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MNDE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Marinade Finance.

Hvorfor er MNDE-prisforutsigelse viktig?

MNDE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MNDE nå? I følge dine forutsigelser vil MNDE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MNDE neste måned? I følge Marinade Finance (MNDE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MNDE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MNDE koste i 2026? Prisen på 1 Marinade Finance (MNDE) i dag er $0.0665 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNDE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MNDE i 2027? Marinade Finance (MNDE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNDE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MNDE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Marinade Finance (MNDE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MNDE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Marinade Finance (MNDE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MNDE koste i 2030? Prisen på 1 Marinade Finance (MNDE) i dag er $0.0665 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNDE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MNDE i 2040? Marinade Finance (MNDE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNDE innen 2040. Registrer deg nå