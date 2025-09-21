METANIA GAMES (METANIA)-prisforutsigelse (USD)

METANIA GAMES-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan METANIA GAMES potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02824 i 2025. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan METANIA GAMES potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029652 i 2026. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på METANIA for 2027 $ 0.031134 med en 10.25% vekstrate. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på METANIA for 2028 $ 0.032691 med en 15.76% vekstrate. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på METANIA for 2029 $ 0.034325 med en 21.55% vekstrate. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på METANIA for 2030 $ 0.036042 med en 27.63% vekstrate. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på METANIA GAMES potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.058708. METANIA GAMES (METANIA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på METANIA GAMES potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.095630.

Gjeldende METANIA GAMES prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02824$ 0.02824 $ 0.02824 Prisendring (24 t) -0.13% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 72.44K$ 72.44K $ 72.44K Volum (24 timer) -- Den siste METANIA-prisen er $ 0.02824. Den har en 24-timers endring på -0.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.44K. Videre har METANIA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se METANIA livepris

Hvordan kjøpe METANIA GAMES (METANIA) Prøver du å kjøpe METANIA? Du kan nå kjøpe METANIA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper METANIA GAMES og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper METANIA nå

METANIA GAMES Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for METANIA GAMES direktepris, er gjeldende pris for METANIA GAMES 0.02823USD. Den sirkulerende forsyningen av METANIA GAMES(METANIA) er 0.00 METANIA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000039 $ 0.02831 $ 0.02819

7 dager -0.05% $ -0.001780 $ 0.03018 $ 0.02764

30 dager 0.01% $ 0.000210 $ 0.03932 $ 0.02349 24-timers ytelse De siste 24 timene har METANIA GAMES vist en prisbevegelse på $-0.000039 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har METANIA GAMES handlet på en topp på $0.03018 og en bunn på $0.02764 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til METANIA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har METANIA GAMES opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000210 av dens verdi. Dette indikerer at METANIA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette METANIA GAMES prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full METANIA prishistorikk

Hvordan fungerer METANIA GAMES (METANIA) prisforutsigelsesmodul? METANIA GAMES-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for METANIA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for METANIA GAMES det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for METANIA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til METANIA GAMES. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til METANIA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til METANIA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til METANIA GAMES.

Hvorfor er METANIA-prisforutsigelse viktig?

METANIA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i METANIA nå? I følge dine forutsigelser vil METANIA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for METANIA neste måned? I følge METANIA GAMES (METANIA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte METANIA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 METANIA koste i 2026? Prisen på 1 METANIA GAMES (METANIA) i dag er $0.02824 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil METANIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på METANIA i 2027? METANIA GAMES (METANIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 METANIA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for METANIA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil METANIA GAMES (METANIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for METANIA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil METANIA GAMES (METANIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 METANIA koste i 2030? Prisen på 1 METANIA GAMES (METANIA) i dag er $0.02824 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil METANIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for METANIA i 2040? METANIA GAMES (METANIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 METANIA innen 2040.