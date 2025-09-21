Loom Network (LOOM)-prisforutsigelse (USD)

Få Loom Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LOOM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp LOOM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Loom Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.001429 $0.001429 $0.001429 +0.49% USD Faktisk Prediksjon Loom Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Loom Network (LOOM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Loom Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001429 i 2025. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Loom Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001500 i 2026. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOM for 2027 $ 0.001575 med en 10.25% vekstrate. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOM for 2028 $ 0.001654 med en 15.76% vekstrate. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOM for 2029 $ 0.001736 med en 21.55% vekstrate. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOM for 2030 $ 0.001823 med en 27.63% vekstrate. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Loom Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002970. Loom Network (LOOM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Loom Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004839. År Pris Vekst 2025 $ 0.001429 0.00%

2026 $ 0.001500 5.00%

2027 $ 0.001575 10.25%

2028 $ 0.001654 15.76%

2029 $ 0.001736 21.55%

2030 $ 0.001823 27.63%

2031 $ 0.001914 34.01%

2032 $ 0.002010 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002111 47.75%

2034 $ 0.002216 55.13%

2035 $ 0.002327 62.89%

2036 $ 0.002444 71.03%

2037 $ 0.002566 79.59%

2038 $ 0.002694 88.56%

2039 $ 0.002829 97.99%

2040 $ 0.002970 107.89% Vis mer Kortsiktig Loom Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001429 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001429 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001430 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001434 0.41% Loom Network (LOOM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LOOM September 21, 2025(I dag) er $0.001429 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Loom Network (LOOM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LOOM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001429 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Loom Network (LOOM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LOOM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001430 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Loom Network (LOOM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LOOM $0.001434 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Loom Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001429$ 0.001429 $ 0.001429 Prisendring (24 t) +0.49% Markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Opplagsforsyning 1.24B 1.24B 1.24B Volum (24 timer) $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Volum (24 timer) -- Den siste LOOM-prisen er $ 0.001429. Den har en 24-timers endring på +0.49%, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.44K. Videre har LOOM en sirkulerende forsyning på 1.24B og total markedsverdi på $ 1.78M. Se LOOM livepris

Hvordan kjøpe Loom Network (LOOM) Prøver du å kjøpe LOOM? Du kan nå kjøpe LOOM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Loom Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LOOM nå

Loom Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Loom Network direktepris, er gjeldende pris for Loom Network 0.00143USD. Den sirkulerende forsyningen av Loom Network(LOOM) er 0.00 LOOM , som gir den en markedsverdi på $1.78M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000046 $ 0.001483 $ 0.001348

7 dager -0.02% $ -0.000038 $ 0.001718 $ 0.001348

30 dager -0.01% $ -0.000015 $ 0.001718 $ 0.001348 24-timers ytelse De siste 24 timene har Loom Network vist en prisbevegelse på $-0.000046 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Loom Network handlet på en topp på $0.001718 og en bunn på $0.001348 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til LOOM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Loom Network opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000015 av dens verdi. Dette indikerer at LOOM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Loom Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LOOM prishistorikk

Hvordan fungerer Loom Network (LOOM) prisforutsigelsesmodul? Loom Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LOOM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Loom Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LOOM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Loom Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LOOM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LOOM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Loom Network.

Hvorfor er LOOM-prisforutsigelse viktig?

LOOM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LOOM nå? I følge dine forutsigelser vil LOOM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LOOM neste måned? I følge Loom Network (LOOM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LOOM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LOOM koste i 2026? Prisen på 1 Loom Network (LOOM) i dag er $0.001429 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LOOM i 2027? Loom Network (LOOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOOM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LOOM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Loom Network (LOOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LOOM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Loom Network (LOOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LOOM koste i 2030? Prisen på 1 Loom Network (LOOM) i dag er $0.001429 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LOOM i 2040? Loom Network (LOOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOOM innen 2040. Registrer deg nå