Basert på forutsigelsen din, kan LandX Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.069 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan LandX Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072450 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LNDX for 2027 $ 0.076072 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LNDX for 2028 $ 0.079876 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LNDX for 2029 $ 0.083869 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LNDX for 2030 $ 0.088063 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på LandX Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143446.

I 2050 kan prisen på LandX Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.233658.