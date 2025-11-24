Kyuzos Friends (KO)-prisforutsigelse (USD)

Få Kyuzos Friends prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kyuzos Friends % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01696 $0.01696 $0.01696 +69.60% USD Faktisk Prediksjon Kyuzos Friends-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kyuzos Friends potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01696 i 2025. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kyuzos Friends potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017808 i 2026. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KO for 2027 $ 0.018698 med en 10.25% vekstrate. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KO for 2028 $ 0.019633 med en 15.76% vekstrate. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KO for 2029 $ 0.020614 med en 21.55% vekstrate. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KO for 2030 $ 0.021645 med en 27.63% vekstrate. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kyuzos Friends potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035258. Kyuzos Friends (KO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kyuzos Friends potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057432. År Pris Vekst 2025 $ 0.01696 0.00%

2026 $ 0.017808 5.00%

2027 $ 0.018698 10.25%

2028 $ 0.019633 15.76%

2029 $ 0.020614 21.55%

2030 $ 0.021645 27.63%

2031 $ 0.022728 34.01%

2032 $ 0.023864 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.025057 47.75%

2034 $ 0.026310 55.13%

2035 $ 0.027626 62.89%

2036 $ 0.029007 71.03%

2037 $ 0.030457 79.59%

2038 $ 0.031980 88.56%

2039 $ 0.033579 97.99%

2040 $ 0.035258 107.89% Vis mer Kortsiktig Kyuzos Friends-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.01696 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.016962 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.016976 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.017029 0.41% Kyuzos Friends (KO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KO November 24, 2025(I dag) er $0.01696 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kyuzos Friends (KO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.016962 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kyuzos Friends (KO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.016976 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kyuzos Friends (KO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KO $0.017029 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kyuzos Friends prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01696$ 0.01696 $ 0.01696 Prisendring (24 t) +69.60% Markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Opplagsforsyning 217.50M 217.50M 217.50M Volum (24 timer) $ 84.31K$ 84.31K $ 84.31K Volum (24 timer) -- Den siste KO-prisen er $ 0.01696. Den har en 24-timers endring på +69.60%, med et 24-timers handelsvolum på $ 84.31K. Videre har KO en sirkulerende forsyning på 217.50M og total markedsverdi på $ 3.69M. Se KO livepris

Hvordan kjøpe Kyuzos Friends (KO) Prøver du å kjøpe KO? Du kan nå kjøpe KO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Kyuzos Friends og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper KO nå

Kyuzos Friends Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kyuzos Friends direktepris, er gjeldende pris for Kyuzos Friends 0.01696USD. Den sirkulerende forsyningen av Kyuzos Friends(KO) er 0.00 KO , som gir den en markedsverdi på $3.69M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.70% $ 0.006959 $ 0.04589 $ 0.01

7 dager 0.70% $ 0.006959 $ 0.04589 $ 0.01

30 dager 0.70% $ 0.006959 $ 0.04589 $ 0.01 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kyuzos Friends vist en prisbevegelse på $0.006959 , noe som gjenspeiler en 0.70% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kyuzos Friends handlet på en topp på $0.04589 og en bunn på $0.01 . Det så en prisendring på 0.70% . Denne nylige trenden viser potensialet til KO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kyuzos Friends opplevd en 0.70% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006959 av dens verdi. Dette indikerer at KO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Kyuzos Friends prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KO prishistorikk

Hvordan fungerer Kyuzos Friends (KO) prisforutsigelsesmodul? Kyuzos Friends-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kyuzos Friends det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kyuzos Friends. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kyuzos Friends.

Hvorfor er KO-prisforutsigelse viktig?

KO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KO nå? I følge dine forutsigelser vil KO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KO neste måned? I følge Kyuzos Friends (KO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KO koste i 2026? Prisen på 1 Kyuzos Friends (KO) i dag er $0.01696 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KO i 2027? Kyuzos Friends (KO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kyuzos Friends (KO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kyuzos Friends (KO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KO koste i 2030? Prisen på 1 Kyuzos Friends (KO) i dag er $0.01696 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KO i 2040? Kyuzos Friends (KO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KO innen 2040.