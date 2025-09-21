Kekius Maximus (KEKIUS)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kekius Maximus % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.020912 $0.020912 $0.020912 +0.85% USD Faktisk Prediksjon Kekius Maximus-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kekius Maximus potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020912 i 2025. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kekius Maximus potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021957 i 2026. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KEKIUS for 2027 $ 0.023055 med en 10.25% vekstrate. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KEKIUS for 2028 $ 0.024208 med en 15.76% vekstrate. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KEKIUS for 2029 $ 0.025418 med en 21.55% vekstrate. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KEKIUS for 2030 $ 0.026689 med en 27.63% vekstrate. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kekius Maximus potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043474. Kekius Maximus (KEKIUS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kekius Maximus potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.070815. År Pris Vekst 2025 $ 0.020912 0.00%

2026 $ 0.021957 5.00%

2027 $ 0.023055 10.25%

2028 $ 0.024208 15.76%

2029 $ 0.025418 21.55%

2030 $ 0.026689 27.63%

2031 $ 0.028024 34.01%

2032 $ 0.029425 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.030896 47.75%

2034 $ 0.032441 55.13%

2035 $ 0.034063 62.89%

2036 $ 0.035766 71.03%

2037 $ 0.037554 79.59%

2038 $ 0.039432 88.56%

2039 $ 0.041404 97.99%

2040 $ 0.043474 107.89% Vis mer Kortsiktig Kekius Maximus-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.020912 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.020914 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.020932 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.020997 0.41% Kekius Maximus (KEKIUS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KEKIUS September 21, 2025(I dag) er $0.020912 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kekius Maximus (KEKIUS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KEKIUS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.020914 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kekius Maximus (KEKIUS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KEKIUS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.020932 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kekius Maximus (KEKIUS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KEKIUS $0.020997 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kekius Maximus prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.020912$ 0.020912 $ 0.020912 Prisendring (24 t) +0.85% Markedsverdi $ 20.91M$ 20.91M $ 20.91M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) $ 290.80K$ 290.80K $ 290.80K Volum (24 timer) -- Den siste KEKIUS-prisen er $ 0.020912. Den har en 24-timers endring på +0.85%, med et 24-timers handelsvolum på $ 290.80K. Videre har KEKIUS en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 20.91M. Se KEKIUS livepris

Kekius Maximus Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kekius Maximus direktepris, er gjeldende pris for Kekius Maximus 0.02091USD. Den sirkulerende forsyningen av Kekius Maximus(KEKIUS) er 0.00 KEKIUS , som gir den en markedsverdi på $20.91M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000717 $ 0.021996 $ 0.0206

7 dager -0.11% $ -0.002845 $ 0.024325 $ 0.0206

30 dager -0.17% $ -0.004333 $ 0.0299 $ 0.0206 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kekius Maximus vist en prisbevegelse på $-0.000717 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kekius Maximus handlet på en topp på $0.024325 og en bunn på $0.0206 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til KEKIUS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kekius Maximus opplevd en -0.17% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.004333 av dens verdi. Dette indikerer at KEKIUS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Kekius Maximus prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KEKIUS prishistorikk

Hvordan fungerer Kekius Maximus (KEKIUS) prisforutsigelsesmodul? Kekius Maximus-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KEKIUS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kekius Maximus det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KEKIUS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kekius Maximus. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KEKIUS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KEKIUS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kekius Maximus.

Hvorfor er KEKIUS-prisforutsigelse viktig?

KEKIUS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KEKIUS nå? I følge dine forutsigelser vil KEKIUS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KEKIUS neste måned? I følge Kekius Maximus (KEKIUS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KEKIUS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KEKIUS koste i 2026? Prisen på 1 Kekius Maximus (KEKIUS) i dag er $0.020912 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KEKIUS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KEKIUS i 2027? Kekius Maximus (KEKIUS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KEKIUS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KEKIUS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kekius Maximus (KEKIUS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KEKIUS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kekius Maximus (KEKIUS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KEKIUS koste i 2030? Prisen på 1 Kekius Maximus (KEKIUS) i dag er $0.020912 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KEKIUS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KEKIUS i 2040? Kekius Maximus (KEKIUS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KEKIUS innen 2040.