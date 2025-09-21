Basert på forutsigelsen din, kan Sidekick potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1598 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Sidekick potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.16779 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på K for 2027 $ 0.176179 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på K for 2028 $ 0.184988 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på K for 2029 $ 0.194237 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på K for 2030 $ 0.203949 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Sidekick potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.332212.

I 2050 kan prisen på Sidekick potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.541139.