Joseon Mun (JSM)-prisforutsigelse (USD)

Få Joseon Mun prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye JSM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp JSM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Joseon Mun % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00024 $0.00024 $0.00024 0.00% USD Faktisk Prediksjon Joseon Mun-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Joseon Mun potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00024 i 2025. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Joseon Mun potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000252 i 2026. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JSM for 2027 $ 0.000264 med en 10.25% vekstrate. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JSM for 2028 $ 0.000277 med en 15.76% vekstrate. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JSM for 2029 $ 0.000291 med en 21.55% vekstrate. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JSM for 2030 $ 0.000306 med en 27.63% vekstrate. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Joseon Mun potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000498. Joseon Mun (JSM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Joseon Mun potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000812. År Pris Vekst 2025 $ 0.00024 0.00%

2026 $ 0.000252 5.00%

2027 $ 0.000264 10.25%

2028 $ 0.000277 15.76%

2029 $ 0.000291 21.55%

2030 $ 0.000306 27.63%

2031 $ 0.000321 34.01%

2032 $ 0.000337 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000354 47.75%

2034 $ 0.000372 55.13%

2035 $ 0.000390 62.89%

2036 $ 0.000410 71.03%

2037 $ 0.000431 79.59%

2038 $ 0.000452 88.56%

2039 $ 0.000475 97.99%

2040 $ 0.000498 107.89% Vis mer Kortsiktig Joseon Mun-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00024 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000240 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000240 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000240 0.41% Joseon Mun (JSM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JSM September 21, 2025(I dag) er $0.00024 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Joseon Mun (JSM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JSM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000240 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Joseon Mun (JSM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JSM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000240 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Joseon Mun (JSM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JSM $0.000240 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Joseon Mun prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00024$ 0.00024 $ 0.00024 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) 0.00% Den siste JSM-prisen er $ 0.00024. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Videre har JSM en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se JSM livepris

Hvordan kjøpe Joseon Mun (JSM) Prøver du å kjøpe JSM? Du kan nå kjøpe JSM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Joseon Mun og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper JSM nå

Joseon Mun Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Joseon Mun direktepris, er gjeldende pris for Joseon Mun 0.00024USD. Den sirkulerende forsyningen av Joseon Mun(JSM) er 0.00 JSM , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.00024 $ 0.00024

7 dager 0.00% $ 0 $ 0.00024 $ 0.00024

30 dager 0.04% $ 0.000009 $ 0.000421 $ 0.00023 24-timers ytelse De siste 24 timene har Joseon Mun vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Joseon Mun handlet på en topp på $0.00024 og en bunn på $0.00024 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til JSM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Joseon Mun opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000009 av dens verdi. Dette indikerer at JSM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Joseon Mun prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full JSM prishistorikk

Hvordan fungerer Joseon Mun (JSM) prisforutsigelsesmodul? Joseon Mun-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JSM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Joseon Mun det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JSM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Joseon Mun. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JSM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JSM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Joseon Mun.

Hvorfor er JSM-prisforutsigelse viktig?

JSM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i JSM nå? I følge dine forutsigelser vil JSM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for JSM neste måned? I følge Joseon Mun (JSM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte JSM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 JSM koste i 2026? Prisen på 1 Joseon Mun (JSM) i dag er $0.00024 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JSM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på JSM i 2027? Joseon Mun (JSM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JSM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for JSM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Joseon Mun (JSM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for JSM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Joseon Mun (JSM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 JSM koste i 2030? Prisen på 1 Joseon Mun (JSM) i dag er $0.00024 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JSM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for JSM i 2040? Joseon Mun (JSM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JSM innen 2040. Registrer deg nå