ISKRA Token (ISK)-prisforutsigelse (USD)

Få ISKRA Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ISK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på ISKRA Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00343 $0.00343 $0.00343 +3.00% USD Faktisk Prediksjon ISKRA Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan ISKRA Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00343 i 2025. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan ISKRA Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003601 i 2026. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ISK for 2027 $ 0.003781 med en 10.25% vekstrate. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ISK for 2028 $ 0.003970 med en 15.76% vekstrate. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ISK for 2029 $ 0.004169 med en 21.55% vekstrate. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ISK for 2030 $ 0.004377 med en 27.63% vekstrate. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ISKRA Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007130. ISKRA Token (ISK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ISKRA Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011615. År Pris Vekst 2025 $ 0.00343 0.00%

2026 $ 0.003601 5.00%

2027 $ 0.003781 10.25%

2028 $ 0.003970 15.76%

2029 $ 0.004169 21.55%

2030 $ 0.004377 27.63%

2031 $ 0.004596 34.01%

2032 $ 0.004826 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005067 47.75%

2034 $ 0.005321 55.13%

2035 $ 0.005587 62.89%

2036 $ 0.005866 71.03%

2037 $ 0.006159 79.59%

2038 $ 0.006467 88.56%

2039 $ 0.006791 97.99%

2040 $ 0.007130 107.89% Vis mer Kortsiktig ISKRA Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00343 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003430 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003433 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003444 0.41% ISKRA Token (ISK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ISK September 21, 2025(I dag) er $0.00343 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. ISKRA Token (ISK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ISK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003430 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. ISKRA Token (ISK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ISK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003433 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. ISKRA Token (ISK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ISK $0.003444 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende ISKRA Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00343$ 0.00343 $ 0.00343 Prisendring (24 t) +3.00% Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 383.17M 383.17M 383.17M Volum (24 timer) $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Volum (24 timer) -- Den siste ISK-prisen er $ 0.00343. Den har en 24-timers endring på +3.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.25K. Videre har ISK en sirkulerende forsyning på 383.17M og total markedsverdi på $ 1.31M. Se ISK livepris

ISKRA Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for ISKRA Token direktepris, er gjeldende pris for ISKRA Token 0.00343USD. Den sirkulerende forsyningen av ISKRA Token(ISK) er 0.00 ISK , som gir den en markedsverdi på $1.31M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.000080 $ 0.00357 $ 0.00287

7 dager -0.13% $ -0.000550 $ 0.00539 $ 0.00287

30 dager -0.13% $ -0.000550 $ 0.00539 $ 0.0025 24-timers ytelse De siste 24 timene har ISKRA Token vist en prisbevegelse på $-0.000080 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har ISKRA Token handlet på en topp på $0.00539 og en bunn på $0.00287 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til ISK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har ISKRA Token opplevd en -0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000550 av dens verdi. Dette indikerer at ISK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette ISKRA Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ISK prishistorikk

Hvordan fungerer ISKRA Token (ISK) prisforutsigelsesmodul? ISKRA Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ISK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for ISKRA Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ISK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til ISKRA Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ISK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ISK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til ISKRA Token.

Hvorfor er ISK-prisforutsigelse viktig?

ISK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ISK nå? I følge dine forutsigelser vil ISK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ISK neste måned? I følge ISKRA Token (ISK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ISK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ISK koste i 2026? Prisen på 1 ISKRA Token (ISK) i dag er $0.00343 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ISK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ISK i 2027? ISKRA Token (ISK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ISK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ISK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil ISKRA Token (ISK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ISK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil ISKRA Token (ISK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ISK koste i 2030? Prisen på 1 ISKRA Token (ISK) i dag er $0.00343 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ISK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ISK i 2040? ISKRA Token (ISK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ISK innen 2040.