Basert på forutsigelsen din, kan IncomRWA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02002 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan IncomRWA potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021021 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IRWA for 2027 $ 0.022072 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IRWA for 2028 $ 0.023175 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IRWA for 2029 $ 0.024334 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IRWA for 2030 $ 0.025551 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på IncomRWA potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.041620.

I 2050 kan prisen på IncomRWA potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067794.