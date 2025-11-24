Basert på forutsigelsen din, kan Intel potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 34.68 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Intel potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 36.414 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INTCON for 2027 $ 38.2347 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INTCON for 2028 $ 40.1464 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INTCON for 2029 $ 42.1537 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INTCON for 2030 $ 44.2614 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Intel potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 72.0972.

I 2050 kan prisen på Intel potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 117.4387.