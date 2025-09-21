Ice Open Network (ICENETWORK)-prisforutsigelse (USD)

Få Ice Open Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ICENETWORK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ice Open Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.005046 $0.005046 $0.005046 +3.69% USD Faktisk Prediksjon Ice Open Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ice Open Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005046 i 2025. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ice Open Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005298 i 2026. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICENETWORK for 2027 $ 0.005563 med en 10.25% vekstrate. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICENETWORK for 2028 $ 0.005841 med en 15.76% vekstrate. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICENETWORK for 2029 $ 0.006133 med en 21.55% vekstrate. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICENETWORK for 2030 $ 0.006440 med en 27.63% vekstrate. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ice Open Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010490. Ice Open Network (ICENETWORK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ice Open Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017087. År Pris Vekst 2025 $ 0.005046 0.00%

2026 $ 0.005298 5.00%

2027 $ 0.005563 10.25%

2028 $ 0.005841 15.76%

2029 $ 0.006133 21.55%

2030 $ 0.006440 27.63%

2031 $ 0.006762 34.01%

2032 $ 0.007100 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007455 47.75%

2034 $ 0.007828 55.13%

2035 $ 0.008219 62.89%

2036 $ 0.008630 71.03%

2037 $ 0.009061 79.59%

2038 $ 0.009514 88.56%

2039 $ 0.009990 97.99%

2040 $ 0.010490 107.89% Vis mer Kortsiktig Ice Open Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.005046 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005046 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005050 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005066 0.41% Ice Open Network (ICENETWORK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ICENETWORK September 21, 2025(I dag) er $0.005046 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ice Open Network (ICENETWORK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ICENETWORK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005046 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ice Open Network (ICENETWORK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ICENETWORK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005050 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ice Open Network (ICENETWORK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ICENETWORK $0.005066 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ice Open Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.005046$ 0.005046 $ 0.005046 Prisendring (24 t) +3.69% Markedsverdi $ 33.38M$ 33.38M $ 33.38M Opplagsforsyning 6.62B 6.62B 6.62B Volum (24 timer) $ 187.51K$ 187.51K $ 187.51K Volum (24 timer) -- Den siste ICENETWORK-prisen er $ 0.005046. Den har en 24-timers endring på +3.69%, med et 24-timers handelsvolum på $ 187.51K. Videre har ICENETWORK en sirkulerende forsyning på 6.62B og total markedsverdi på $ 33.38M. Se ICENETWORK livepris

Ice Open Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ice Open Network direktepris, er gjeldende pris for Ice Open Network 0.005046USD. Den sirkulerende forsyningen av Ice Open Network(ICENETWORK) er 0.00 ICENETWORK , som gir den en markedsverdi på $33.38M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.05% $ 0.000233 $ 0.005107 $ 0.004693

7 dager -0.00% $ -0.000044 $ 0.005217 $ 0.004667

30 dager 0.02% $ 0.000109 $ 0.006321 $ 0.004173 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ice Open Network vist en prisbevegelse på $0.000233 , noe som gjenspeiler en 0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ice Open Network handlet på en topp på $0.005217 og en bunn på $0.004667 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til ICENETWORK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ice Open Network opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000109 av dens verdi. Dette indikerer at ICENETWORK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Ice Open Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ICENETWORK prishistorikk

Hvordan fungerer Ice Open Network (ICENETWORK) prisforutsigelsesmodul? Ice Open Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ICENETWORK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ice Open Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ICENETWORK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ice Open Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ICENETWORK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ICENETWORK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ice Open Network.

Hvorfor er ICENETWORK-prisforutsigelse viktig?

ICENETWORK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ICENETWORK nå? I følge dine forutsigelser vil ICENETWORK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ICENETWORK neste måned? I følge Ice Open Network (ICENETWORK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ICENETWORK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ICENETWORK koste i 2026? Prisen på 1 Ice Open Network (ICENETWORK) i dag er $0.005046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ICENETWORK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ICENETWORK i 2027? Ice Open Network (ICENETWORK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ICENETWORK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ICENETWORK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ice Open Network (ICENETWORK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ICENETWORK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ice Open Network (ICENETWORK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ICENETWORK koste i 2030? Prisen på 1 Ice Open Network (ICENETWORK) i dag er $0.005046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ICENETWORK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ICENETWORK i 2040? Ice Open Network (ICENETWORK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ICENETWORK innen 2040.