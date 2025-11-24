Basert på forutsigelsen din, kan IShares Gold Trust potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 76.26 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan IShares Gold Trust potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 80.0730 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAUON for 2027 $ 84.0766 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAUON for 2028 $ 88.2804 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAUON for 2029 $ 92.6945 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAUON for 2030 $ 97.3292 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på IShares Gold Trust potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 158.5390.

I 2050 kan prisen på IShares Gold Trust potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 258.2434.