Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Human % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01186 $0.01186 $0.01186 +1.54% USD Faktisk Prediksjon Human-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Human (HMT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Human potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01186 i 2025. Human (HMT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Human potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012453 i 2026. Human (HMT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMT for 2027 $ 0.013075 med en 10.25% vekstrate. Human (HMT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMT for 2028 $ 0.013729 med en 15.76% vekstrate. Human (HMT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMT for 2029 $ 0.014415 med en 21.55% vekstrate. Human (HMT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMT for 2030 $ 0.015136 med en 27.63% vekstrate. Human (HMT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Human potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024656. Human (HMT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Human potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.040162.

Gjeldende Human prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01186$ 0.01186 $ 0.01186 Prisendring (24 t) +1.54% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 3.51K$ 3.51K $ 3.51K Volum (24 timer) -- Den siste HMT-prisen er $ 0.01186. Den har en 24-timers endring på +1.54%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.51K. Videre har HMT en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se HMT livepris

Hvordan kjøpe Human (HMT) Prøver du å kjøpe HMT? Du kan nå kjøpe HMT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Human og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper HMT nå

Human Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Human direktepris, er gjeldende pris for Human 0.01186USD. Den sirkulerende forsyningen av Human(HMT) er 0.00 HMT , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.07% $ 0.000780 $ 0.012 $ 0.01108

7 dager -0.04% $ -0.000599 $ 0.013 $ 0.01108

30 dager -0.08% $ -0.001089 $ 0.01724 $ 0.0105 24-timers ytelse De siste 24 timene har Human vist en prisbevegelse på $0.000780 , noe som gjenspeiler en 0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Human handlet på en topp på $0.013 og en bunn på $0.01108 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til HMT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Human opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001089 av dens verdi. Dette indikerer at HMT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Human prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HMT prishistorikk

Hvordan fungerer Human (HMT) prisforutsigelsesmodul? Human-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HMT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Human det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HMT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Human. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HMT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HMT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Human.

Hvorfor er HMT-prisforutsigelse viktig?

HMT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HMT nå? I følge dine forutsigelser vil HMT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HMT neste måned? I følge Human (HMT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HMT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HMT koste i 2026? Prisen på 1 Human (HMT) i dag er $0.01186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HMT i 2027? Human (HMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HMT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HMT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Human (HMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HMT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Human (HMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HMT koste i 2030? Prisen på 1 Human (HMT) i dag er $0.01186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HMT i 2040? Human (HMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HMT innen 2040.