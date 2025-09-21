Guru Network (GURU)-prisforutsigelse (USD)

Få Guru Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GURU vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp GURU

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Guru Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000991 $0.000991 $0.000991 0.00% USD Faktisk Prediksjon Guru Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Guru Network (GURU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Guru Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000991 i 2025. Guru Network (GURU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Guru Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001040 i 2026. Guru Network (GURU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GURU for 2027 $ 0.001092 med en 10.25% vekstrate. Guru Network (GURU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GURU for 2028 $ 0.001147 med en 15.76% vekstrate. Guru Network (GURU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GURU for 2029 $ 0.001204 med en 21.55% vekstrate. Guru Network (GURU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GURU for 2030 $ 0.001264 med en 27.63% vekstrate. Guru Network (GURU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Guru Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002060. Guru Network (GURU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Guru Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003355. År Pris Vekst 2025 $ 0.000991 0.00%

2026 $ 0.001040 5.00%

2027 $ 0.001092 10.25%

2028 $ 0.001147 15.76%

2029 $ 0.001204 21.55%

2030 $ 0.001264 27.63%

2031 $ 0.001328 34.01%

2032 $ 0.001394 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001464 47.75%

2034 $ 0.001537 55.13%

2035 $ 0.001614 62.89%

2036 $ 0.001694 71.03%

2037 $ 0.001779 79.59%

2038 $ 0.001868 88.56%

2039 $ 0.001962 97.99%

2040 $ 0.002060 107.89% Vis mer Kortsiktig Guru Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000991 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000991 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000991 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000995 0.41% Guru Network (GURU) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GURU September 21, 2025(I dag) er $0.000991 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Guru Network (GURU) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GURU, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000991 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Guru Network (GURU) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GURU, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000991 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Guru Network (GURU) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GURU $0.000995 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Guru Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000991$ 0.000991 $ 0.000991 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 53.46K$ 53.46K $ 53.46K Volum (24 timer) -- Den siste GURU-prisen er $ 0.000991. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.46K. Videre har GURU en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se GURU livepris

Hvordan kjøpe Guru Network (GURU) Prøver du å kjøpe GURU? Du kan nå kjøpe GURU via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Guru Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GURU nå

Guru Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Guru Network direktepris, er gjeldende pris for Guru Network 0.000991USD. Den sirkulerende forsyningen av Guru Network(GURU) er 0.00 GURU , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000018 $ 0.001012 $ 0.000989

7 dager -0.03% $ -0.000035 $ 0.001134 $ 0.00085

30 dager -0.17% $ -0.000205 $ 0.0015 $ 0.00085 24-timers ytelse De siste 24 timene har Guru Network vist en prisbevegelse på $-0.000018 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Guru Network handlet på en topp på $0.001134 og en bunn på $0.00085 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til GURU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Guru Network opplevd en -0.17% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000205 av dens verdi. Dette indikerer at GURU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Guru Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GURU prishistorikk

Hvordan fungerer Guru Network (GURU) prisforutsigelsesmodul? Guru Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GURU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Guru Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GURU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Guru Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GURU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GURU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Guru Network.

Hvorfor er GURU-prisforutsigelse viktig?

GURU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GURU nå? I følge dine forutsigelser vil GURU oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GURU neste måned? I følge Guru Network (GURU)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GURU-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GURU koste i 2026? Prisen på 1 Guru Network (GURU) i dag er $0.000991 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GURU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GURU i 2027? Guru Network (GURU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GURU innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GURU i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Guru Network (GURU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GURU i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Guru Network (GURU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GURU koste i 2030? Prisen på 1 Guru Network (GURU) i dag er $0.000991 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GURU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GURU i 2040? Guru Network (GURU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GURU innen 2040. Registrer deg nå