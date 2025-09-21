Grand Base (GRAND)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Grand Base % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.298 $0.298 $0.298 0.00% USD Faktisk Prediksjon Grand Base-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Grand Base (GRAND) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Grand Base potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.298 i 2025. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Grand Base potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3129 i 2026. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRAND for 2027 $ 0.328545 med en 10.25% vekstrate. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRAND for 2028 $ 0.344972 med en 15.76% vekstrate. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRAND for 2029 $ 0.362220 med en 21.55% vekstrate. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRAND for 2030 $ 0.380331 med en 27.63% vekstrate. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Grand Base potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.619520. Grand Base (GRAND) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Grand Base potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0091. År Pris Vekst 2025 $ 0.298 0.00%

2026 $ 0.3129 5.00%

2027 $ 0.328545 10.25%

2028 $ 0.344972 15.76%

2029 $ 0.362220 21.55%

2030 $ 0.380331 27.63%

2031 $ 0.399348 34.01%

2032 $ 0.419315 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.440281 47.75%

2034 $ 0.462295 55.13%

2035 $ 0.485410 62.89%

2036 $ 0.509681 71.03%

2037 $ 0.535165 79.59%

2038 $ 0.561923 88.56%

2039 $ 0.590019 97.99%

2040 $ 0.619520 107.89% Vis mer Kortsiktig Grand Base-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.298 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.298040 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.298285 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.299224 0.41% Grand Base (GRAND) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GRAND September 21, 2025(I dag) er $0.298 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Grand Base (GRAND) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GRAND, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.298040 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Grand Base (GRAND) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GRAND, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.298285 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Grand Base (GRAND) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GRAND $0.299224 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Grand Base prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.298$ 0.298 $ 0.298 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) 0.00% Den siste GRAND-prisen er $ 0.298. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Videre har GRAND en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se GRAND livepris

Grand Base Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Grand Base direktepris, er gjeldende pris for Grand Base 0.298USD. Den sirkulerende forsyningen av Grand Base(GRAND) er 0.00 GRAND , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

7 dager 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

30 dager 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298 24-timers ytelse De siste 24 timene har Grand Base vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Grand Base handlet på en topp på $0.298 og en bunn på $0.298 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til GRAND for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Grand Base opplevd en 0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at GRAND kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Grand Base prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GRAND prishistorikk

Hvordan fungerer Grand Base (GRAND) prisforutsigelsesmodul? Grand Base-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GRAND basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Grand Base det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GRAND, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Grand Base. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GRAND. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GRAND for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Grand Base.

Hvorfor er GRAND-prisforutsigelse viktig?

GRAND-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GRAND nå? I følge dine forutsigelser vil GRAND oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GRAND neste måned? I følge Grand Base (GRAND)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GRAND-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GRAND koste i 2026? Prisen på 1 Grand Base (GRAND) i dag er $0.298 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRAND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GRAND i 2027? Grand Base (GRAND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRAND innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GRAND i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Grand Base (GRAND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GRAND i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Grand Base (GRAND) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GRAND koste i 2030? Prisen på 1 Grand Base (GRAND) i dag er $0.298 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRAND øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GRAND i 2040? Grand Base (GRAND) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRAND innen 2040.