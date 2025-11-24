GPTON (GPTON)-prisforutsigelse (USD)

Få GPTON prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GPTON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp GPTON

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GPTON % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00155 $0.00155 $0.00155 -6.06% USD Faktisk Prediksjon GPTON-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GPTON (GPTON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GPTON potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00155 i 2025. GPTON (GPTON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GPTON potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001627 i 2026. GPTON (GPTON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GPTON for 2027 $ 0.001708 med en 10.25% vekstrate. GPTON (GPTON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GPTON for 2028 $ 0.001794 med en 15.76% vekstrate. GPTON (GPTON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GPTON for 2029 $ 0.001884 med en 21.55% vekstrate. GPTON (GPTON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GPTON for 2030 $ 0.001978 med en 27.63% vekstrate. GPTON (GPTON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GPTON potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003222. GPTON (GPTON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GPTON potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005248. År Pris Vekst 2025 $ 0.00155 0.00%

2026 $ 0.001627 5.00%

2027 $ 0.001708 10.25%

2028 $ 0.001794 15.76%

2029 $ 0.001884 21.55%

2030 $ 0.001978 27.63%

2031 $ 0.002077 34.01%

2032 $ 0.002181 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002290 47.75%

2034 $ 0.002404 55.13%

2035 $ 0.002524 62.89%

2036 $ 0.002651 71.03%

2037 $ 0.002783 79.59%

2038 $ 0.002922 88.56%

2039 $ 0.003068 97.99%

2040 $ 0.003222 107.89% Vis mer Kortsiktig GPTON-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.00155 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.001550 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.001551 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.001556 0.41% GPTON (GPTON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GPTON November 24, 2025(I dag) er $0.00155 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GPTON (GPTON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GPTON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001550 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GPTON (GPTON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GPTON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001551 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GPTON (GPTON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GPTON $0.001556 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GPTON prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00155$ 0.00155 $ 0.00155 Prisendring (24 t) -6.06% Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Volum (24 timer) $ 46.60K$ 46.60K $ 46.60K Volum (24 timer) -- Den siste GPTON-prisen er $ 0.00155. Den har en 24-timers endring på -6.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 46.60K. Videre har GPTON en sirkulerende forsyning på 1000.00M og total markedsverdi på $ 1.52M. Se GPTON livepris

Hvordan kjøpe GPTON (GPTON) Prøver du å kjøpe GPTON? Du kan nå kjøpe GPTON via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper GPTON og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GPTON nå

GPTON Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GPTON direktepris, er gjeldende pris for GPTON 0.00152USD. Den sirkulerende forsyningen av GPTON(GPTON) er 0.00 GPTON , som gir den en markedsverdi på $1.52M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.07% $ 0.000100 $ 0.00179 $ 0.00137

7 dager -0.88% $ -0.011529 $ 0.01325 $ 0.00056

30 dager -0.92% $ -0.01821 $ 0.02261 $ 0.00056 24-timers ytelse De siste 24 timene har GPTON vist en prisbevegelse på $0.000100 , noe som gjenspeiler en 0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GPTON handlet på en topp på $0.01325 og en bunn på $0.00056 . Det så en prisendring på -0.88% . Denne nylige trenden viser potensialet til GPTON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GPTON opplevd en -0.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.01821 av dens verdi. Dette indikerer at GPTON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette GPTON prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GPTON prishistorikk

Hvordan fungerer GPTON (GPTON) prisforutsigelsesmodul? GPTON-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GPTON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GPTON det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GPTON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GPTON. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GPTON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GPTON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GPTON.

Hvorfor er GPTON-prisforutsigelse viktig?

GPTON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GPTON nå? I følge dine forutsigelser vil GPTON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GPTON neste måned? I følge GPTON (GPTON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GPTON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GPTON koste i 2026? Prisen på 1 GPTON (GPTON) i dag er $0.00155 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GPTON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GPTON i 2027? GPTON (GPTON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GPTON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GPTON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GPTON (GPTON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GPTON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GPTON (GPTON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GPTON koste i 2030? Prisen på 1 GPTON (GPTON) i dag er $0.00155 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GPTON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GPTON i 2040? GPTON (GPTON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GPTON innen 2040. Registrer deg nå