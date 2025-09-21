Gora Network (GORA)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Gora Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0184 $0.0184 $0.0184 -7.07% USD Faktisk Prediksjon Gora Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gora Network (GORA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gora Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0184 i 2025. Gora Network (GORA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gora Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01932 i 2026. Gora Network (GORA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GORA for 2027 $ 0.020286 med en 10.25% vekstrate. Gora Network (GORA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GORA for 2028 $ 0.021300 med en 15.76% vekstrate. Gora Network (GORA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GORA for 2029 $ 0.022365 med en 21.55% vekstrate. Gora Network (GORA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GORA for 2030 $ 0.023483 med en 27.63% vekstrate. Gora Network (GORA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gora Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038252. Gora Network (GORA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gora Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.062308. År Pris Vekst 2025 $ 0.0184 0.00%

2026 $ 0.01932 5.00%

2027 $ 0.020286 10.25%

2028 $ 0.021300 15.76%

2029 $ 0.022365 21.55%

2030 $ 0.023483 27.63%

2031 $ 0.024657 34.01%

2032 $ 0.025890 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.027185 47.75%

2034 $ 0.028544 55.13%

2035 $ 0.029971 62.89%

2036 $ 0.031470 71.03%

2037 $ 0.033043 79.59%

2038 $ 0.034695 88.56%

2039 $ 0.036430 97.99%

2040 $ 0.038252 107.89% Vis mer Kortsiktig Gora Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0184 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.018402 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.018417 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.018475 0.41% Gora Network (GORA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GORA September 21, 2025(I dag) er $0.0184 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gora Network (GORA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GORA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.018402 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gora Network (GORA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GORA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.018417 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gora Network (GORA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GORA $0.018475 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gora Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0184$ 0.0184 $ 0.0184 Prisendring (24 t) -7.07% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K Volum (24 timer) -- Den siste GORA-prisen er $ 0.0184. Den har en 24-timers endring på -7.07%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.68K. Videre har GORA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se GORA livepris

Hvordan kjøpe Gora Network (GORA) Prøver du å kjøpe GORA? Du kan nå kjøpe GORA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Gora Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GORA nå

Gora Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gora Network direktepris, er gjeldende pris for Gora Network 0.0184USD. Den sirkulerende forsyningen av Gora Network(GORA) er 0.00 GORA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.16% $ -0.003599 $ 0.022 $ 0.0184

7 dager -0.08% $ -0.001700 $ 0.0249 $ 0.0151

30 dager -0.18% $ -0.004099 $ 0.0249 $ 0.0151 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gora Network vist en prisbevegelse på $-0.003599 , noe som gjenspeiler en -0.16% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gora Network handlet på en topp på $0.0249 og en bunn på $0.0151 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til GORA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gora Network opplevd en -0.18% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.004099 av dens verdi. Dette indikerer at GORA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Gora Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GORA prishistorikk

Hvordan fungerer Gora Network (GORA) prisforutsigelsesmodul? Gora Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GORA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gora Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GORA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gora Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GORA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GORA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gora Network.

Hvorfor er GORA-prisforutsigelse viktig?

GORA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GORA nå? I følge dine forutsigelser vil GORA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GORA neste måned? I følge Gora Network (GORA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GORA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GORA koste i 2026? Prisen på 1 Gora Network (GORA) i dag er $0.0184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GORA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GORA i 2027? Gora Network (GORA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GORA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GORA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gora Network (GORA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GORA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gora Network (GORA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GORA koste i 2030? Prisen på 1 Gora Network (GORA) i dag er $0.0184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GORA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GORA i 2040? Gora Network (GORA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GORA innen 2040.