THE GAME COMPANY (GMRT)-prisforutsigelse (USD)

Få THE GAME COMPANY prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GMRT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

THE GAME COMPANY-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

2026 $ 0.002331 5.00%

2027 $ 0.002447 10.25%

2028 $ 0.002569 15.76%

2029 $ 0.002698 21.55%

2030 $ 0.002833 27.63%

2031 $ 0.002975 34.01%

2032 $ 0.003123 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003279 47.75%

2034 $ 0.003443 55.13%

2035 $ 0.003616 62.89%

2036 $ 0.003796 71.03%

2037 $ 0.003986 79.59%

2038 $ 0.004186 88.56%

2039 $ 0.004395 97.99%

2040 $ 0.004615 107.89% Vis mer Kortsiktig THE GAME COMPANY-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00222 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002220 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002222 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002229 0.41% THE GAME COMPANY (GMRT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GMRT September 21, 2025(I dag) er $0.00222 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. THE GAME COMPANY (GMRT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GMRT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002220 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. THE GAME COMPANY (GMRT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GMRT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002222 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. THE GAME COMPANY (GMRT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GMRT $0.002229 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende THE GAME COMPANY prisstatistikk
Den siste GMRT-prisen er $ 0.00222. Den har en 24-timers endring på -0.89%, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.99K. Videre har GMRT en sirkulerende forsyning på 268.29M og total markedsverdi på $ 595.60K.

THE GAME COMPANY Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for THE GAME COMPANY direktepris, er gjeldende pris for THE GAME COMPANY 0.00222USD. Den sirkulerende forsyningen av THE GAME COMPANY(GMRT) er 0.00 GMRT , som gir den en markedsverdi på $595.60K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.05% $ -0.000119 $ 0.00235 $ 0.00208

7 dager 0.02% $ 0.000040 $ 0.00343 $ 0.00204

30 dager -0.24% $ -0.000739 $ 0.00394 $ 0.00192 24-timers ytelse De siste 24 timene har THE GAME COMPANY vist en prisbevegelse på $-0.000119 , noe som gjenspeiler en -0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har THE GAME COMPANY handlet på en topp på $0.00343 og en bunn på $0.00204 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til GMRT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har THE GAME COMPANY opplevd en -0.24% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000739 av dens verdi. Dette indikerer at GMRT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette THE GAME COMPANY prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GMRT prishistorikk

Hvordan fungerer THE GAME COMPANY (GMRT) prisforutsigelsesmodul? THE GAME COMPANY-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GMRT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for THE GAME COMPANY det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GMRT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til THE GAME COMPANY. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GMRT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GMRT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til THE GAME COMPANY.

Hvorfor er GMRT-prisforutsigelse viktig?

GMRT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

