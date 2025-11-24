Basert på forutsigelsen din, kan GameStop potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 20.54 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan GameStop potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 21.567 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GMEON for 2027 $ 22.6453 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GMEON for 2028 $ 23.7776 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GMEON for 2029 $ 24.9664 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GMEON for 2030 $ 26.2148 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på GameStop potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 42.7011.

I 2050 kan prisen på GameStop potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 69.5557.