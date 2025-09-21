GHOAD (GHOAD)-prisforutsigelse (USD)

Få GHOAD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GHOAD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp GHOAD

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GHOAD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0001842 $0.0001842 $0.0001842 -0.37% USD Faktisk Prediksjon GHOAD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GHOAD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000184 i 2025. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GHOAD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000193 i 2026. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GHOAD for 2027 $ 0.000203 med en 10.25% vekstrate. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GHOAD for 2028 $ 0.000213 med en 15.76% vekstrate. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GHOAD for 2029 $ 0.000223 med en 21.55% vekstrate. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GHOAD for 2030 $ 0.000235 med en 27.63% vekstrate. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GHOAD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000382. GHOAD (GHOAD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GHOAD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000623. År Pris Vekst 2025 $ 0.000184 0.00%

2026 $ 0.000193 5.00%

2027 $ 0.000203 10.25%

2028 $ 0.000213 15.76%

2029 $ 0.000223 21.55%

2030 $ 0.000235 27.63%

2031 $ 0.000246 34.01%

2032 $ 0.000259 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000272 47.75%

2034 $ 0.000285 55.13%

2035 $ 0.000300 62.89%

2036 $ 0.000315 71.03%

2037 $ 0.000330 79.59%

2038 $ 0.000347 88.56%

2039 $ 0.000364 97.99%

2040 $ 0.000382 107.89% Vis mer Kortsiktig GHOAD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000184 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000184 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000184 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000184 0.41% GHOAD (GHOAD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GHOAD September 21, 2025(I dag) er $0.000184 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GHOAD (GHOAD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GHOAD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000184 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GHOAD (GHOAD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GHOAD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000184 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GHOAD (GHOAD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GHOAD $0.000184 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GHOAD prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0001842$ 0.0001842 $ 0.0001842 Prisendring (24 t) -0.37% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K Volum (24 timer) -- Den siste GHOAD-prisen er $ 0.0001842. Den har en 24-timers endring på -0.37%, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.41K. Videre har GHOAD en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se GHOAD livepris

Hvordan kjøpe GHOAD (GHOAD) Prøver du å kjøpe GHOAD? Du kan nå kjøpe GHOAD via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper GHOAD og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GHOAD nå

GHOAD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GHOAD direktepris, er gjeldende pris for GHOAD 0.000184USD. Den sirkulerende forsyningen av GHOAD(GHOAD) er 0.00 GHOAD , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000000 $ 0.000188 $ 0.000182

7 dager -0.00% $ -0.000000 $ 0.000227 $ 0.000150

30 dager -0.00% $ -0.000000 $ 0.00042 $ 0.000145 24-timers ytelse De siste 24 timene har GHOAD vist en prisbevegelse på $-0.000000 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GHOAD handlet på en topp på $0.000227 og en bunn på $0.000150 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til GHOAD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GHOAD opplevd en -0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000000 av dens verdi. Dette indikerer at GHOAD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette GHOAD prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GHOAD prishistorikk

Hvordan fungerer GHOAD (GHOAD) prisforutsigelsesmodul? GHOAD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GHOAD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GHOAD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GHOAD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GHOAD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GHOAD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GHOAD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GHOAD.

Hvorfor er GHOAD-prisforutsigelse viktig?

GHOAD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GHOAD nå? I følge dine forutsigelser vil GHOAD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GHOAD neste måned? I følge GHOAD (GHOAD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GHOAD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GHOAD koste i 2026? Prisen på 1 GHOAD (GHOAD) i dag er $0.000184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GHOAD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GHOAD i 2027? GHOAD (GHOAD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GHOAD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GHOAD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GHOAD (GHOAD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GHOAD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GHOAD (GHOAD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GHOAD koste i 2030? Prisen på 1 GHOAD (GHOAD) i dag er $0.000184 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GHOAD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GHOAD i 2040? GHOAD (GHOAD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GHOAD innen 2040. Registrer deg nå