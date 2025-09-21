Fuse Network (FUSE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Fuse Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.010262 $0.010262 $0.010262 +0.46% USD Faktisk Prediksjon Fuse Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Fuse Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010262 i 2025. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Fuse Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010775 i 2026. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FUSE for 2027 $ 0.011313 med en 10.25% vekstrate. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FUSE for 2028 $ 0.011879 med en 15.76% vekstrate. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FUSE for 2029 $ 0.012473 med en 21.55% vekstrate. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FUSE for 2030 $ 0.013097 med en 27.63% vekstrate. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Fuse Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021333. Fuse Network (FUSE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Fuse Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.034750. År Pris Vekst 2025 $ 0.010262 0.00%

Gjeldende Fuse Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.010262$ 0.010262 $ 0.010262 Prisendring (24 t) +0.46% Markedsverdi $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Opplagsforsyning 219.88M 219.88M 219.88M Volum (24 timer) $ 69.09K$ 69.09K $ 69.09K Volum (24 timer) -- Den siste FUSE-prisen er $ 0.010262. Den har en 24-timers endring på +0.46%, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.09K. Videre har FUSE en sirkulerende forsyning på 219.88M og total markedsverdi på $ 2.26M. Se FUSE livepris

Hvordan kjøpe Fuse Network (FUSE) Prøver du å kjøpe FUSE? Du kan nå kjøpe FUSE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Fuse Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper FUSE nå

Fuse Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Fuse Network direktepris, er gjeldende pris for Fuse Network 0.010262USD. Den sirkulerende forsyningen av Fuse Network(FUSE) er 0.00 FUSE , som gir den en markedsverdi på $2.26M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000132 $ 0.01081 $ 0.009926

7 dager 0.02% $ 0.000207 $ 0.01081 $ 0.009765

30 dager 0.01% $ 0.000118 $ 0.013055 $ 0.009765 24-timers ytelse De siste 24 timene har Fuse Network vist en prisbevegelse på $0.000132 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Fuse Network handlet på en topp på $0.01081 og en bunn på $0.009765 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til FUSE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Fuse Network opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000118 av dens verdi. Dette indikerer at FUSE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Fuse Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FUSE prishistorikk

Hvordan fungerer Fuse Network (FUSE) prisforutsigelsesmodul? Fuse Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FUSE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Fuse Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FUSE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Fuse Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FUSE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FUSE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Fuse Network.

Hvorfor er FUSE-prisforutsigelse viktig?

FUSE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

