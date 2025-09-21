Engines of Fury (FURY)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Engines of Fury % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02426 $0.02426 $0.02426 -0.61% USD Faktisk Prediksjon Engines of Fury-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Engines of Fury potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02426 i 2025. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Engines of Fury potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025473 i 2026. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FURY for 2027 $ 0.026746 med en 10.25% vekstrate. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FURY for 2028 $ 0.028083 med en 15.76% vekstrate. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FURY for 2029 $ 0.029488 med en 21.55% vekstrate. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FURY for 2030 $ 0.030962 med en 27.63% vekstrate. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Engines of Fury potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.050434. Engines of Fury (FURY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Engines of Fury potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.082152. År Pris Vekst 2025 $ 0.02426 0.00%

2026 $ 0.025473 5.00%

2027 $ 0.026746 10.25%

2028 $ 0.028083 15.76%

2029 $ 0.029488 21.55%

2030 $ 0.030962 27.63%

2031 $ 0.032510 34.01%

2032 $ 0.034136 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.035843 47.75%

2034 $ 0.037635 55.13%

2035 $ 0.039516 62.89%

2036 $ 0.041492 71.03%

2037 $ 0.043567 79.59%

2038 $ 0.045745 88.56%

2039 $ 0.048033 97.99%

2040 $ 0.050434 107.89% Vis mer Kortsiktig Engines of Fury-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.02426 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.024263 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.024283 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.024359 0.41% Engines of Fury (FURY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FURY September 21, 2025(I dag) er $0.02426 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Engines of Fury (FURY) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FURY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.024263 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Engines of Fury (FURY) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FURY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.024283 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Engines of Fury (FURY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FURY $0.024359 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Engines of Fury prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02426$ 0.02426 $ 0.02426 Prisendring (24 t) -0.61% Markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 48.00M 48.00M 48.00M Volum (24 timer) $ 237.49K$ 237.49K $ 237.49K Volum (24 timer) -- Den siste FURY-prisen er $ 0.02426. Den har en 24-timers endring på -0.61%, med et 24-timers handelsvolum på $ 237.49K. Videre har FURY en sirkulerende forsyning på 48.00M og total markedsverdi på $ 1.16M. Se FURY livepris

Engines of Fury Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Engines of Fury direktepris, er gjeldende pris for Engines of Fury 0.02426USD. Den sirkulerende forsyningen av Engines of Fury(FURY) er 0.00 FURY , som gir den en markedsverdi på $1.16M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000760 $ 0.02517 $ 0.02375

7 dager -0.01% $ -0.000330 $ 0.028 $ 0.02313

30 dager 0.16% $ 0.003429 $ 0.03237 $ 0.01879 24-timers ytelse De siste 24 timene har Engines of Fury vist en prisbevegelse på $-0.000760 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Engines of Fury handlet på en topp på $0.028 og en bunn på $0.02313 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til FURY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Engines of Fury opplevd en 0.16% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003429 av dens verdi. Dette indikerer at FURY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Engines of Fury prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FURY prishistorikk

Hvordan fungerer Engines of Fury (FURY) prisforutsigelsesmodul? Engines of Fury-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FURY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Engines of Fury det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FURY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Engines of Fury. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FURY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FURY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Engines of Fury.

Hvorfor er FURY-prisforutsigelse viktig?

FURY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

