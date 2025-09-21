OmniFlix Network (FLIX)-prisforutsigelse (USD)

Få OmniFlix Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FLIX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp FLIX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OmniFlix Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00938 $0.00938 $0.00938 +0.96% USD Faktisk Prediksjon OmniFlix Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan OmniFlix Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00938 i 2025. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan OmniFlix Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009849 i 2026. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIX for 2027 $ 0.010341 med en 10.25% vekstrate. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIX for 2028 $ 0.010858 med en 15.76% vekstrate. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIX for 2029 $ 0.011401 med en 21.55% vekstrate. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIX for 2030 $ 0.011971 med en 27.63% vekstrate. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OmniFlix Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019500. OmniFlix Network (FLIX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OmniFlix Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031764. År Pris Vekst 2025 $ 0.00938 0.00%

2026 $ 0.009849 5.00%

2027 $ 0.010341 10.25%

2028 $ 0.010858 15.76%

2029 $ 0.011401 21.55%

2030 $ 0.011971 27.63%

2031 $ 0.012570 34.01%

2032 $ 0.013198 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013858 47.75%

2034 $ 0.014551 55.13%

2035 $ 0.015279 62.89%

2036 $ 0.016042 71.03%

2037 $ 0.016845 79.59%

2038 $ 0.017687 88.56%

2039 $ 0.018571 97.99%

2040 $ 0.019500 107.89% Vis mer Kortsiktig OmniFlix Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00938 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009381 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009388 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009418 0.41% OmniFlix Network (FLIX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FLIX September 21, 2025(I dag) er $0.00938 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. OmniFlix Network (FLIX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FLIX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009381 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. OmniFlix Network (FLIX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FLIX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009388 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. OmniFlix Network (FLIX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FLIX $0.009418 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OmniFlix Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00938$ 0.00938 $ 0.00938 Prisendring (24 t) +0.96% Markedsverdi $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Opplagsforsyning 250.76M 250.76M 250.76M Volum (24 timer) $ 82.53K$ 82.53K $ 82.53K Volum (24 timer) -- Den siste FLIX-prisen er $ 0.00938. Den har en 24-timers endring på +0.96%, med et 24-timers handelsvolum på $ 82.53K. Videre har FLIX en sirkulerende forsyning på 250.76M og total markedsverdi på $ 2.35M. Se FLIX livepris

Hvordan kjøpe OmniFlix Network (FLIX) Prøver du å kjøpe FLIX? Du kan nå kjøpe FLIX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper OmniFlix Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper FLIX nå

OmniFlix Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for OmniFlix Network direktepris, er gjeldende pris for OmniFlix Network 0.00939USD. Den sirkulerende forsyningen av OmniFlix Network(FLIX) er 0.00 FLIX , som gir den en markedsverdi på $2.35M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000119 $ 0.00965 $ 0.00896

7 dager -0.14% $ -0.001539 $ 0.01298 $ 0.00602

30 dager -0.29% $ -0.003989 $ 0.01566 $ 0.00602 24-timers ytelse De siste 24 timene har OmniFlix Network vist en prisbevegelse på $-0.000119 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har OmniFlix Network handlet på en topp på $0.01298 og en bunn på $0.00602 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til FLIX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har OmniFlix Network opplevd en -0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003989 av dens verdi. Dette indikerer at FLIX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette OmniFlix Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FLIX prishistorikk

Hvordan fungerer OmniFlix Network (FLIX) prisforutsigelsesmodul? OmniFlix Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FLIX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OmniFlix Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FLIX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OmniFlix Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FLIX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FLIX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OmniFlix Network.

Hvorfor er FLIX-prisforutsigelse viktig?

FLIX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FLIX nå? I følge dine forutsigelser vil FLIX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FLIX neste måned? I følge OmniFlix Network (FLIX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FLIX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FLIX koste i 2026? Prisen på 1 OmniFlix Network (FLIX) i dag er $0.00938 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FLIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FLIX i 2027? OmniFlix Network (FLIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FLIX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FLIX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil OmniFlix Network (FLIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FLIX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil OmniFlix Network (FLIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FLIX koste i 2030? Prisen på 1 OmniFlix Network (FLIX) i dag er $0.00938 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FLIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FLIX i 2040? OmniFlix Network (FLIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FLIX innen 2040. Registrer deg nå