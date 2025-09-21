Dreams Quest (DREAMS)-prisforutsigelse (USD)

Få Dreams Quest prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DREAMS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DREAMS

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Dreams Quest % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0003449 $0.0003449 $0.0003449 +1.77% USD Faktisk Prediksjon Dreams Quest-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dreams Quest potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000344 i 2025. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dreams Quest potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000362 i 2026. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DREAMS for 2027 $ 0.000380 med en 10.25% vekstrate. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DREAMS for 2028 $ 0.000399 med en 15.76% vekstrate. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DREAMS for 2029 $ 0.000419 med en 21.55% vekstrate. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DREAMS for 2030 $ 0.000440 med en 27.63% vekstrate. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dreams Quest potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000717. Dreams Quest (DREAMS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dreams Quest potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001167. År Pris Vekst 2025 $ 0.000344 0.00%

2026 $ 0.000362 5.00%

2027 $ 0.000380 10.25%

2028 $ 0.000399 15.76%

2029 $ 0.000419 21.55%

2030 $ 0.000440 27.63%

2031 $ 0.000462 34.01%

2032 $ 0.000485 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000509 47.75%

2034 $ 0.000535 55.13%

2035 $ 0.000561 62.89%

2036 $ 0.000589 71.03%

2037 $ 0.000619 79.59%

2038 $ 0.000650 88.56%

2039 $ 0.000682 97.99%

2040 $ 0.000717 107.89% Vis mer Kortsiktig Dreams Quest-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000344 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000344 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000345 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000346 0.41% Dreams Quest (DREAMS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DREAMS September 21, 2025(I dag) er $0.000344 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Dreams Quest (DREAMS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DREAMS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000344 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Dreams Quest (DREAMS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DREAMS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000345 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Dreams Quest (DREAMS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DREAMS $0.000346 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Dreams Quest prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0003449$ 0.0003449 $ 0.0003449 Prisendring (24 t) +1.77% Markedsverdi $ 539.46K$ 539.46K $ 539.46K Opplagsforsyning 1.56B 1.56B 1.56B Volum (24 timer) $ 137.33K$ 137.33K $ 137.33K Volum (24 timer) -- Den siste DREAMS-prisen er $ 0.0003449. Den har en 24-timers endring på +1.77%, med et 24-timers handelsvolum på $ 137.33K. Videre har DREAMS en sirkulerende forsyning på 1.56B og total markedsverdi på $ 539.46K. Se DREAMS livepris

Hvordan kjøpe Dreams Quest (DREAMS) Prøver du å kjøpe DREAMS? Du kan nå kjøpe DREAMS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Dreams Quest og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DREAMS nå

Dreams Quest Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dreams Quest direktepris, er gjeldende pris for Dreams Quest 0.000344USD. Den sirkulerende forsyningen av Dreams Quest(DREAMS) er 0.00 DREAMS , som gir den en markedsverdi på $539.46K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.04% $ 0.000013 $ 0.000349 $ 0.000328

7 dager 0.11% $ 0.000034 $ 0.000349 $ 0.000302

30 dager 0.21% $ 0.000059 $ 0.000365 $ 0.000263 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dreams Quest vist en prisbevegelse på $0.000013 , noe som gjenspeiler en 0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dreams Quest handlet på en topp på $0.000349 og en bunn på $0.000302 . Det så en prisendring på 0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til DREAMS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dreams Quest opplevd en 0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000059 av dens verdi. Dette indikerer at DREAMS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Dreams Quest prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DREAMS prishistorikk

Hvordan fungerer Dreams Quest (DREAMS) prisforutsigelsesmodul? Dreams Quest-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DREAMS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dreams Quest det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DREAMS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dreams Quest. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DREAMS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DREAMS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dreams Quest.

Hvorfor er DREAMS-prisforutsigelse viktig?

DREAMS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DREAMS nå? I følge dine forutsigelser vil DREAMS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DREAMS neste måned? I følge Dreams Quest (DREAMS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DREAMS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DREAMS koste i 2026? Prisen på 1 Dreams Quest (DREAMS) i dag er $0.000344 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DREAMS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DREAMS i 2027? Dreams Quest (DREAMS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DREAMS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DREAMS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dreams Quest (DREAMS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DREAMS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dreams Quest (DREAMS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DREAMS koste i 2030? Prisen på 1 Dreams Quest (DREAMS) i dag er $0.000344 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DREAMS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DREAMS i 2040? Dreams Quest (DREAMS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DREAMS innen 2040. Registrer deg nå