Deeper Network (DPR)-prisforutsigelse (USD)

Få Deeper Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DPR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Deeper Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0002776 $0.0002776 $0.0002776 0.00% USD Faktisk Prediksjon Deeper Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Deeper Network (DPR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Deeper Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000277 i 2025. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Deeper Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000291 i 2026. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPR for 2027 $ 0.000306 med en 10.25% vekstrate. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPR for 2028 $ 0.000321 med en 15.76% vekstrate. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPR for 2029 $ 0.000337 med en 21.55% vekstrate. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPR for 2030 $ 0.000354 med en 27.63% vekstrate. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Deeper Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000577. Deeper Network (DPR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Deeper Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000940. År Pris Vekst 2025 $ 0.000277 0.00%

2026 $ 0.000291 5.00%

2027 $ 0.000306 10.25%

2028 $ 0.000321 15.76%

2029 $ 0.000337 21.55%

2030 $ 0.000354 27.63%

2031 $ 0.000372 34.01%

2032 $ 0.000390 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000410 47.75%

2034 $ 0.000430 55.13%

2035 $ 0.000452 62.89%

2036 $ 0.000474 71.03%

2037 $ 0.000498 79.59%

2038 $ 0.000523 88.56%

2039 $ 0.000549 97.99%

2040 $ 0.000577 107.89% Vis mer Kortsiktig Deeper Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000277 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000277 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000277 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000278 0.41% Deeper Network (DPR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DPR September 21, 2025(I dag) er $0.000277 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Deeper Network (DPR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DPR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000277 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Deeper Network (DPR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DPR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000277 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Deeper Network (DPR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DPR $0.000278 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Deeper Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0002776$ 0.0002776 $ 0.0002776 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 884.27K$ 884.27K $ 884.27K Opplagsforsyning 3.19B 3.19B 3.19B Volum (24 timer) $ 199.69K$ 199.69K $ 199.69K Volum (24 timer) -- Den siste DPR-prisen er $ 0.0002776. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 199.69K. Videre har DPR en sirkulerende forsyning på 3.19B og total markedsverdi på $ 884.27K. Se DPR livepris

Deeper Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Deeper Network direktepris, er gjeldende pris for Deeper Network 0.000277USD. Den sirkulerende forsyningen av Deeper Network(DPR) er 0.00 DPR , som gir den en markedsverdi på $884.27K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000001 $ 0.000278 $ 0.000275

7 dager -0.10% $ -0.000033 $ 0.000311 $ 0.000265

30 dager -0.12% $ -0.000039 $ 0.000350 $ 0.000265 24-timers ytelse De siste 24 timene har Deeper Network vist en prisbevegelse på $0.000001 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Deeper Network handlet på en topp på $0.000311 og en bunn på $0.000265 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til DPR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Deeper Network opplevd en -0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000039 av dens verdi. Dette indikerer at DPR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Deeper Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DPR prishistorikk

Hvordan fungerer Deeper Network (DPR) prisforutsigelsesmodul? Deeper Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DPR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Deeper Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DPR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Deeper Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DPR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DPR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Deeper Network.

Hvorfor er DPR-prisforutsigelse viktig?

DPR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DPR nå? I følge dine forutsigelser vil DPR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DPR neste måned? I følge Deeper Network (DPR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DPR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DPR koste i 2026? Prisen på 1 Deeper Network (DPR) i dag er $0.000277 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DPR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DPR i 2027? Deeper Network (DPR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DPR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DPR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Deeper Network (DPR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DPR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Deeper Network (DPR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DPR koste i 2030? Prisen på 1 Deeper Network (DPR) i dag er $0.000277 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DPR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DPR i 2040? Deeper Network (DPR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DPR innen 2040.