Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Delusional Coin % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00013546 $0.00013546 $0.00013546 +2.09% USD Faktisk Prediksjon Delusional Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Delusional Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000135 i 2025. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Delusional Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000142 i 2026. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELULU for 2027 $ 0.000149 med en 10.25% vekstrate. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELULU for 2028 $ 0.000156 med en 15.76% vekstrate. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELULU for 2029 $ 0.000164 med en 21.55% vekstrate. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELULU for 2030 $ 0.000172 med en 27.63% vekstrate. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Delusional Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000281. Delusional Coin (DELULU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Delusional Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000458. År Pris Vekst 2025 $ 0.000135 0.00%

Gjeldende Delusional Coin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00013546$ 0.00013546 $ 0.00013546 Prisendring (24 t) +2.09% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 51.88K$ 51.88K $ 51.88K Volum (24 timer) -- Den siste DELULU-prisen er $ 0.00013546. Den har en 24-timers endring på +2.09%, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.88K. Videre har DELULU en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se DELULU livepris

Delusional Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Delusional Coin direktepris, er gjeldende pris for Delusional Coin 0.000135USD. Den sirkulerende forsyningen av Delusional Coin(DELULU) er 0.00 DELULU , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000002 $ 0.000143 $ 0.000132

7 dager 0.48% $ 0.000044 $ 0.000151 $ 0.000079

30 dager -0.23% $ -0.000042 $ 0.000184 $ 0.000079 24-timers ytelse De siste 24 timene har Delusional Coin vist en prisbevegelse på $-0.000002 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Delusional Coin handlet på en topp på $0.000151 og en bunn på $0.000079 . Det så en prisendring på 0.48% . Denne nylige trenden viser potensialet til DELULU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Delusional Coin opplevd en -0.23% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000042 av dens verdi. Dette indikerer at DELULU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Delusional Coin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DELULU prishistorikk

Hvordan fungerer Delusional Coin (DELULU) prisforutsigelsesmodul? Delusional Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DELULU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Delusional Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DELULU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Delusional Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DELULU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DELULU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Delusional Coin.

Hvorfor er DELULU-prisforutsigelse viktig?

DELULU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DELULU nå? I følge dine forutsigelser vil DELULU oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DELULU neste måned? I følge Delusional Coin (DELULU)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DELULU-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DELULU koste i 2026? Prisen på 1 Delusional Coin (DELULU) i dag er $0.000135 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DELULU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DELULU i 2027? Delusional Coin (DELULU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DELULU innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DELULU i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Delusional Coin (DELULU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DELULU i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Delusional Coin (DELULU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DELULU koste i 2030? Prisen på 1 Delusional Coin (DELULU) i dag er $0.000135 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DELULU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DELULU i 2040? Delusional Coin (DELULU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DELULU innen 2040.