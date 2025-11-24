Delabs Games (DELABS)-prisforutsigelse (USD)

Få Delabs Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DELABS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Delabs Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Delabs Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004482 i 2025. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Delabs Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004706 i 2026. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELABS for 2027 $ 0.004941 med en 10.25% vekstrate. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELABS for 2028 $ 0.005188 med en 15.76% vekstrate. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELABS for 2029 $ 0.005447 med en 21.55% vekstrate. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DELABS for 2030 $ 0.005720 med en 27.63% vekstrate. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Delabs Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009317. Delabs Games (DELABS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Delabs Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015177.

Gjeldende Delabs Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004482$ 0.004482 $ 0.004482 Prisendring (24 t) +0.06% Markedsverdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Opplagsforsyning 750.30M 750.30M 750.30M Volum (24 timer) $ 53.02K$ 53.02K $ 53.02K Volum (24 timer) -- Den siste DELABS-prisen er $ 0.004482. Den har en 24-timers endring på +0.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.02K. Videre har DELABS en sirkulerende forsyning på 750.30M og total markedsverdi på $ 3.36M. Se DELABS livepris

Hvordan kjøpe Delabs Games (DELABS) Prøver du å kjøpe DELABS? Du kan nå kjøpe DELABS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Delabs Games og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DELABS nå

Delabs Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Delabs Games direktepris, er gjeldende pris for Delabs Games 0.004481USD. Den sirkulerende forsyningen av Delabs Games(DELABS) er 0.00 DELABS , som gir den en markedsverdi på $3.36M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000078 $ 0.00449 $ 0.004381

7 dager -0.16% $ -0.000878 $ 0.005437 $ 0.00418

30 dager -0.37% $ -0.002684 $ 0.007509 $ 0.00418 24-timers ytelse De siste 24 timene har Delabs Games vist en prisbevegelse på $0.000078 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Delabs Games handlet på en topp på $0.005437 og en bunn på $0.00418 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til DELABS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Delabs Games opplevd en -0.37% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002684 av dens verdi. Dette indikerer at DELABS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Delabs Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DELABS prishistorikk

Hvordan fungerer Delabs Games (DELABS) prisforutsigelsesmodul? Delabs Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DELABS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Delabs Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DELABS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Delabs Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DELABS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DELABS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Delabs Games.

Hvorfor er DELABS-prisforutsigelse viktig?

DELABS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

