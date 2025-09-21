Crust Network (CRU)-prisforutsigelse (USD)

Få Crust Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CRU vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Crust Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Crust Network (CRU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Crust Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0791 i 2025. Crust Network (CRU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Crust Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.083055 i 2026. Crust Network (CRU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRU for 2027 $ 0.087207 med en 10.25% vekstrate. Crust Network (CRU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRU for 2028 $ 0.091568 med en 15.76% vekstrate. Crust Network (CRU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRU for 2029 $ 0.096146 med en 21.55% vekstrate. Crust Network (CRU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRU for 2030 $ 0.100953 med en 27.63% vekstrate. Crust Network (CRU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Crust Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.164443. Crust Network (CRU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Crust Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.267860. År Pris Vekst 2025 $ 0.0791 0.00%

2026 $ 0.083055 5.00%

2027 $ 0.087207 10.25%

2028 $ 0.091568 15.76%

2029 $ 0.096146 21.55%

2030 $ 0.100953 27.63%

2031 $ 0.106001 34.01%

2032 $ 0.111301 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.116866 47.75%

2034 $ 0.122710 55.13%

2035 $ 0.128845 62.89%

2036 $ 0.135287 71.03%

2037 $ 0.142052 79.59%

2038 $ 0.149154 88.56%

2039 $ 0.156612 97.99%

2040 $ 0.164443 107.89% Vis mer Kortsiktig Crust Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0791 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.079110 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.079175 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.079425 0.41% Crust Network (CRU) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for CRU September 21, 2025(I dag) er $0.0791 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Crust Network (CRU) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CRU, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.079110 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Crust Network (CRU) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CRU, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.079175 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Crust Network (CRU) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CRU $0.079425 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Crust Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0791 Prisendring (24 t) -2.22% Markedsverdi $ 1.12M Opplagsforsyning 14.14M Volum (24 timer) $ 4.41K Den siste CRU-prisen er $ 0.0791. Den har en 24-timers endring på -2.22%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.41K. Videre har CRU en sirkulerende forsyning på 14.14M og total markedsverdi på $ 1.12M.

Hvordan kjøpe Crust Network (CRU) Prøver du å kjøpe CRU? Du kan nå kjøpe CRU via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder.

Crust Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Crust Network direktepris, er gjeldende pris for Crust Network 0.0791USD. Den sirkulerende forsyningen av Crust Network(CRU) er 0.00 CRU , som gir den en markedsverdi på $1.12M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.002199 $ 0.0834 $ 0.0771

7 dager 0.13% $ 0.009300 $ 0.0982 $ 0.0655

30 dager 0.00% $ 0.000100 $ 0.0982 $ 0.0632 24-timers ytelse De siste 24 timene har Crust Network vist en prisbevegelse på $-0.002199 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Crust Network handlet på en topp på $0.0982 og en bunn på $0.0655 . Det så en prisendring på 0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til CRU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Crust Network opplevd en 0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000100 av dens verdi. Dette indikerer at CRU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Crust Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full CRU prishistorikk

Hvordan fungerer Crust Network (CRU) prisforutsigelsesmodul? Crust Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CRU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Crust Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CRU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Crust Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CRU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CRU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Crust Network.

Hvorfor er CRU-prisforutsigelse viktig?

CRU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

