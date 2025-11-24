Alliance Games (COA)-prisforutsigelse (USD)

Få Alliance Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye COA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp COA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Alliance Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0021 $0.0021 $0.0021 +0.96% USD Faktisk Prediksjon Alliance Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Alliance Games (COA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Alliance Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0021 i 2025. Alliance Games (COA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Alliance Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002205 i 2026. Alliance Games (COA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COA for 2027 $ 0.002315 med en 10.25% vekstrate. Alliance Games (COA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COA for 2028 $ 0.002431 med en 15.76% vekstrate. Alliance Games (COA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COA for 2029 $ 0.002552 med en 21.55% vekstrate. Alliance Games (COA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COA for 2030 $ 0.002680 med en 27.63% vekstrate. Alliance Games (COA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Alliance Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004365. Alliance Games (COA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Alliance Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007111. År Pris Vekst 2025 $ 0.0021 0.00%

2026 $ 0.002205 5.00%

2027 $ 0.002315 10.25%

2028 $ 0.002431 15.76%

2029 $ 0.002552 21.55%

2030 $ 0.002680 27.63%

2031 $ 0.002814 34.01%

2032 $ 0.002954 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003102 47.75%

2034 $ 0.003257 55.13%

2035 $ 0.003420 62.89%

2036 $ 0.003591 71.03%

2037 $ 0.003771 79.59%

2038 $ 0.003959 88.56%

2039 $ 0.004157 97.99%

2040 $ 0.004365 107.89% Vis mer Kortsiktig Alliance Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.0021 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002100 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.002102 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.002108 0.41% Alliance Games (COA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for COA November 24, 2025(I dag) er $0.0021 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Alliance Games (COA) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for COA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002100 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Alliance Games (COA) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for COA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002102 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Alliance Games (COA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for COA $0.002108 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Alliance Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0021$ 0.0021 $ 0.0021 Prisendring (24 t) +0.96% Markedsverdi $ 870.90K$ 870.90K $ 870.90K Opplagsforsyning 414.72M 414.72M 414.72M Volum (24 timer) $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Volum (24 timer) -- Den siste COA-prisen er $ 0.0021. Den har en 24-timers endring på +0.96%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.10K. Videre har COA en sirkulerende forsyning på 414.72M og total markedsverdi på $ 870.90K. Se COA livepris

Hvordan kjøpe Alliance Games (COA) Prøver du å kjøpe COA? Du kan nå kjøpe COA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Alliance Games og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper COA nå

Alliance Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Alliance Games direktepris, er gjeldende pris for Alliance Games 0.0021USD. Den sirkulerende forsyningen av Alliance Games(COA) er 0.00 COA , som gir den en markedsverdi på $870.90K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000059 $ 0.00233 $ 0.002

7 dager -0.14% $ -0.000350 $ 0.00278 $ 0.00181

30 dager -0.61% $ -0.003340 $ 0.0068 $ 0.00181 24-timers ytelse De siste 24 timene har Alliance Games vist en prisbevegelse på $0.000059 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Alliance Games handlet på en topp på $0.00278 og en bunn på $0.00181 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til COA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Alliance Games opplevd en -0.61% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003340 av dens verdi. Dette indikerer at COA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Alliance Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full COA prishistorikk

Hvordan fungerer Alliance Games (COA) prisforutsigelsesmodul? Alliance Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for COA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Alliance Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for COA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Alliance Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til COA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til COA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Alliance Games.

Hvorfor er COA-prisforutsigelse viktig?

COA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i COA nå? I følge dine forutsigelser vil COA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for COA neste måned? I følge Alliance Games (COA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte COA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 COA koste i 2026? Prisen på 1 Alliance Games (COA) i dag er $0.0021 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil COA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på COA i 2027? Alliance Games (COA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 COA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for COA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Alliance Games (COA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for COA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Alliance Games (COA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 COA koste i 2030? Prisen på 1 Alliance Games (COA) i dag er $0.0021 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil COA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for COA i 2040? Alliance Games (COA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 COA innen 2040. Registrer deg nå