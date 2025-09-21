MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Just a chill guy (CHILLGUY) /

Få Just a chill guy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CHILLGUY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Just a chill guy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.04605 $0.04605 $0.04605 -0.25% USD Faktisk Prediksjon Just a chill guy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Just a chill guy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.04605 i 2025. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Just a chill guy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.048352 i 2026. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHILLGUY for 2027 $ 0.050770 med en 10.25% vekstrate. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHILLGUY for 2028 $ 0.053308 med en 15.76% vekstrate. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHILLGUY for 2029 $ 0.055974 med en 21.55% vekstrate. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHILLGUY for 2030 $ 0.058772 med en 27.63% vekstrate. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Just a chill guy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.095734. Just a chill guy (CHILLGUY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Just a chill guy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.155941. År Pris Vekst 2025 $ 0.04605 0.00%

2026 $ 0.048352 5.00%

2027 $ 0.050770 10.25%

2028 $ 0.053308 15.76%

2029 $ 0.055974 21.55%

2030 $ 0.058772 27.63%

2031 $ 0.061711 34.01%

2032 $ 0.064796 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.068036 47.75%

2034 $ 0.071438 55.13%

2035 $ 0.075010 62.89%

2036 $ 0.078761 71.03%

2037 $ 0.082699 79.59%

2038 $ 0.086834 88.56%

2039 $ 0.091175 97.99%

2040 $ 0.095734 107.89% Vis mer Kortsiktig Just a chill guy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.04605 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.046056 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.046094 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.046239 0.41% Just a chill guy (CHILLGUY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for CHILLGUY September 21, 2025(I dag) er $0.04605 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Just a chill guy (CHILLGUY) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CHILLGUY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.046056 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Just a chill guy (CHILLGUY) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CHILLGUY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.046094 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Just a chill guy (CHILLGUY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CHILLGUY $0.046239 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Just a chill guy prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.04605$ 0.04605 $ 0.04605 Prisendring (24 t) -0.25% Markedsverdi $ 46.05M$ 46.05M $ 46.05M Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Volum (24 timer) $ 98.92K$ 98.92K $ 98.92K Volum (24 timer) -- Den siste CHILLGUY-prisen er $ 0.04605. Den har en 24-timers endring på -0.25%, med et 24-timers handelsvolum på $ 98.92K. Videre har CHILLGUY en sirkulerende forsyning på 999.95M og total markedsverdi på $ 46.05M. Se CHILLGUY livepris

Just a chill guy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Just a chill guy direktepris, er gjeldende pris for Just a chill guy 0.04605USD. Den sirkulerende forsyningen av Just a chill guy(CHILLGUY) er 0.00 CHILLGUY , som gir den en markedsverdi på $46.05M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000710 $ 0.04725 $ 0.04459

7 dager -0.13% $ -0.00723 $ 0.0544 $ 0.04459

30 dager 0.01% $ 0.000519 $ 0.05711 $ 0.03763 24-timers ytelse De siste 24 timene har Just a chill guy vist en prisbevegelse på $-0.000710 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Just a chill guy handlet på en topp på $0.0544 og en bunn på $0.04459 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til CHILLGUY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Just a chill guy opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000519 av dens verdi. Dette indikerer at CHILLGUY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Just a chill guy prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full CHILLGUY prishistorikk

Hvordan fungerer Just a chill guy (CHILLGUY) prisforutsigelsesmodul? Just a chill guy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CHILLGUY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Just a chill guy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CHILLGUY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Just a chill guy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CHILLGUY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CHILLGUY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Just a chill guy.

Hvorfor er CHILLGUY-prisforutsigelse viktig?

CHILLGUY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i CHILLGUY nå? I følge dine forutsigelser vil CHILLGUY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for CHILLGUY neste måned? I følge Just a chill guy (CHILLGUY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte CHILLGUY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 CHILLGUY koste i 2026? Prisen på 1 Just a chill guy (CHILLGUY) i dag er $0.04605 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CHILLGUY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på CHILLGUY i 2027? Just a chill guy (CHILLGUY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CHILLGUY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for CHILLGUY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Just a chill guy (CHILLGUY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for CHILLGUY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Just a chill guy (CHILLGUY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 CHILLGUY koste i 2030? Prisen på 1 Just a chill guy (CHILLGUY) i dag er $0.04605 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CHILLGUY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for CHILLGUY i 2040? Just a chill guy (CHILLGUY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CHILLGUY innen 2040.