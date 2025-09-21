Broak on Base (BROAK)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Broak on Base % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.001601 $0.001601 $0.001601 -14.84% USD Faktisk Prediksjon Broak on Base-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Broak on Base potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001601 i 2025. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Broak on Base potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001681 i 2026. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BROAK for 2027 $ 0.001765 med en 10.25% vekstrate. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BROAK for 2028 $ 0.001853 med en 15.76% vekstrate. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BROAK for 2029 $ 0.001946 med en 21.55% vekstrate. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BROAK for 2030 $ 0.002043 med en 27.63% vekstrate. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Broak on Base potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003328. Broak on Base (BROAK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Broak on Base potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005421. År Pris Vekst 2025 $ 0.001601 0.00%

2026 $ 0.001681 5.00%

2027 $ 0.001765 10.25%

2028 $ 0.001853 15.76%

2029 $ 0.001946 21.55%

2030 $ 0.002043 27.63%

2031 $ 0.002145 34.01%

2032 $ 0.002252 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002365 47.75%

2034 $ 0.002483 55.13%

2035 $ 0.002607 62.89%

2036 $ 0.002738 71.03%

2037 $ 0.002875 79.59%

2038 $ 0.003018 88.56%

2039 $ 0.003169 97.99%

2040 $ 0.003328 107.89% Vis mer Kortsiktig Broak on Base-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001601 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001601 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001602 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001607 0.41% Broak on Base (BROAK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BROAK September 21, 2025(I dag) er $0.001601 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Broak on Base (BROAK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BROAK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001601 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Broak on Base (BROAK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BROAK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001602 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Broak on Base (BROAK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BROAK $0.001607 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Broak on Base prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001601$ 0.001601 $ 0.001601 Prisendring (24 t) -14.84% Markedsverdi $ 990.28K$ 990.28K $ 990.28K Opplagsforsyning 618.54M 618.54M 618.54M Volum (24 timer) $ 2.26K$ 2.26K $ 2.26K Volum (24 timer) -- Den siste BROAK-prisen er $ 0.001601. Den har en 24-timers endring på -14.84%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.26K. Videre har BROAK en sirkulerende forsyning på 618.54M og total markedsverdi på $ 990.28K. Se BROAK livepris

Hvordan kjøpe Broak on Base (BROAK) Prøver du å kjøpe BROAK? Du kan nå kjøpe BROAK via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Broak on Base og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper BROAK nå

Broak on Base Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Broak on Base direktepris, er gjeldende pris for Broak on Base 0.001601USD. Den sirkulerende forsyningen av Broak on Base(BROAK) er 0.00 BROAK , som gir den en markedsverdi på $990.28K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.12% $ -0.000224 $ 0.001991 $ 0.0016

7 dager -0.12% $ -0.000239 $ 0.002635 $ 0.0016

30 dager -0.51% $ -0.001719 $ 0.00447 $ 0.00157 24-timers ytelse De siste 24 timene har Broak on Base vist en prisbevegelse på $-0.000224 , noe som gjenspeiler en -0.12% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Broak on Base handlet på en topp på $0.002635 og en bunn på $0.0016 . Det så en prisendring på -0.12% . Denne nylige trenden viser potensialet til BROAK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Broak on Base opplevd en -0.51% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001719 av dens verdi. Dette indikerer at BROAK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Broak on Base prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full BROAK prishistorikk

Hvordan fungerer Broak on Base (BROAK) prisforutsigelsesmodul? Broak on Base-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BROAK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Broak on Base det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BROAK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Broak on Base. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BROAK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BROAK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Broak on Base.

Hvorfor er BROAK-prisforutsigelse viktig?

BROAK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BROAK nå? I følge dine forutsigelser vil BROAK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BROAK neste måned? I følge Broak on Base (BROAK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BROAK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BROAK koste i 2026? Prisen på 1 Broak on Base (BROAK) i dag er $0.001601 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BROAK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BROAK i 2027? Broak on Base (BROAK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BROAK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BROAK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Broak on Base (BROAK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BROAK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Broak on Base (BROAK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BROAK koste i 2030? Prisen på 1 Broak on Base (BROAK) i dag er $0.001601 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BROAK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BROAK i 2040? Broak on Base (BROAK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BROAK innen 2040.