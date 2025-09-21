Aura Network (AURA)-prisforutsigelse (USD)

Få Aura Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AURA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Aura Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Aura Network (AURA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Aura Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004894 i 2025. Aura Network (AURA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Aura Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005138 i 2026. Aura Network (AURA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURA for 2027 $ 0.005395 med en 10.25% vekstrate. Aura Network (AURA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURA for 2028 $ 0.005665 med en 15.76% vekstrate. Aura Network (AURA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURA for 2029 $ 0.005948 med en 21.55% vekstrate. Aura Network (AURA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURA for 2030 $ 0.006246 med en 27.63% vekstrate. Aura Network (AURA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Aura Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010174. Aura Network (AURA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Aura Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016572. År Pris Vekst 2025 $ 0.004894 0.00%

2026 $ 0.005138 5.00%

2027 $ 0.005395 10.25%

2028 $ 0.005665 15.76%

2029 $ 0.005948 21.55%

2030 $ 0.006246 27.63%

2031 $ 0.006558 34.01%

2032 $ 0.006886 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007230 47.75%

2034 $ 0.007592 55.13%

2035 $ 0.007971 62.89%

2036 $ 0.008370 71.03%

2037 $ 0.008788 79.59%

2038 $ 0.009228 88.56%

2039 $ 0.009689 97.99%

2040 $ 0.010174 107.89% Kortsiktig Aura Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004894 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004894 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004898 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004914 0.41% Aura Network (AURA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AURA September 21, 2025(I dag) er $0.004894 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Aura Network (AURA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AURA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004894 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Aura Network (AURA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AURA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004898 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Aura Network (AURA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AURA $0.004914 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Aura Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004894 Prisendring (24 t) +0.06% Markedsverdi $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 Volum (24 timer) $ 50.73K Den siste AURA-prisen er $ 0.004894. Den har en 24-timers endring på +0.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 50.73K. Videre har AURA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00.

Aura Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Aura Network direktepris, er gjeldende pris for Aura Network 0.004894USD. Den sirkulerende forsyningen av Aura Network(AURA) er 0.00 AURA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000128 $ 0.005199 $ 0.004702

7 dager 0.09% $ 0.000422 $ 0.005199 $ 0.004005

30 dager -0.42% $ -0.003663 $ 0.008855 $ 0.004 24-timers ytelse De siste 24 timene har Aura Network vist en prisbevegelse på $0.000128 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Aura Network handlet på en topp på $0.005199 og en bunn på $0.004005 . Det så en prisendring på 0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til AURA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Aura Network opplevd en -0.42% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003663 av dens verdi. Dette indikerer at AURA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Aura Network (AURA) prisforutsigelsesmodul? Aura Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AURA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Aura Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AURA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Aura Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AURA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AURA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Aura Network.

Hvorfor er AURA-prisforutsigelse viktig?

AURA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AURA nå? I følge dine forutsigelser vil AURA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AURA neste måned? I følge Aura Network (AURA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AURA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AURA koste i 2026? Prisen på 1 Aura Network (AURA) i dag er $0.004894 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AURA i 2027? Aura Network (AURA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AURA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Aura Network (AURA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AURA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Aura Network (AURA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AURA koste i 2030? Prisen på 1 Aura Network (AURA) i dag er $0.004894 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AURA i 2040? Aura Network (AURA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURA innen 2040.