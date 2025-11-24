One More Game (1MORE)-prisforutsigelse (USD)

Få One More Game prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye 1MORE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på One More Game % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000002164 $0.000002164 $0.000002164 -7.52% USD Faktisk Prediksjon One More Game (1MORE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan One More Game potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000002 i 2025. One More Game (1MORE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan One More Game potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000002 i 2026. One More Game (1MORE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1MORE for 2027 $ 0.000002 med en 10.25% vekstrate. One More Game (1MORE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1MORE for 2028 $ 0.000002 med en 15.76% vekstrate. One More Game (1MORE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1MORE for 2029 $ 0.000002 med en 21.55% vekstrate. One More Game (1MORE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1MORE for 2030 $ 0.000002 med en 27.63% vekstrate. One More Game (1MORE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på One More Game potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000004. One More Game (1MORE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på One More Game potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000007. År Pris Vekst 2025 $ 0.000002 0.00%

2040 $ 0.000004 107.89% Vis mer Kortsiktig One More Game-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000002 0.00%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000002 0.41% One More Game (1MORE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for 1MORE November 24, 2025(I dag) er $0.000002 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. One More Game (1MORE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for 1MORE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000002 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. One More Game (1MORE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for 1MORE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000002 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. One More Game (1MORE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for 1MORE $0.000002 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende One More Game prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000002164$ 0.000002164 $ 0.000002164 Prisendring (24 t) -7.52% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Volum (24 timer) -- Den siste 1MORE-prisen er $ 0.000002164. Den har en 24-timers endring på -7.52%, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.15K. Videre har 1MORE en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se 1MORE livepris

Hvordan kjøpe One More Game (1MORE) Prøver du å kjøpe 1MORE? Du kan nå kjøpe 1MORE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper One More Game og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper 1MORE nå

I følge de siste dataene samlet på siden for One More Game direktepris, er gjeldende pris for One More Game 0.000002USD. Den sirkulerende forsyningen av One More Game(1MORE) er 0.00 1MORE , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.10% $ -0.000000 $ 0.000003 $ 0.000001

7 dager -0.32% $ -0.000001 $ 0.000004 $ 0.000001

30 dager 0.11% $ 0.000000 $ 0.000009 $ 0.000001 24-timers ytelse De siste 24 timene har One More Game vist en prisbevegelse på $-0.000000 , noe som gjenspeiler en -0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har One More Game handlet på en topp på $0.000004 og en bunn på $0.000001 . Det så en prisendring på -0.32% . Denne nylige trenden viser potensialet til 1MORE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har One More Game opplevd en 0.11% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000000 av dens verdi. Dette indikerer at 1MORE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette One More Game prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full 1MORE prishistorikk

Hvordan fungerer One More Game (1MORE) prisforutsigelsesmodul? One More Game-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for 1MORE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for One More Game det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for 1MORE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til One More Game. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til 1MORE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til 1MORE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til One More Game.

Hvorfor er 1MORE-prisforutsigelse viktig?

1MORE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i 1MORE nå? I følge dine forutsigelser vil 1MORE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for 1MORE neste måned? I følge One More Game (1MORE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte 1MORE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 1MORE koste i 2026? Prisen på 1 One More Game (1MORE) i dag er $0.000002 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 1MORE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på 1MORE i 2027? One More Game (1MORE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 1MORE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for 1MORE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil One More Game (1MORE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for 1MORE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil One More Game (1MORE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 1MORE koste i 2030? Prisen på 1 One More Game (1MORE) i dag er $0.000002 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 1MORE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for 1MORE i 2040? One More Game (1MORE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 1MORE innen 2040.