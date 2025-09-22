NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord NEAR Protocol (NEAR) is een altcoin die veel potentie laat zien. In de afgelopen 7 dagen hebben we de koers zien stijgen met 9,3%. Toch zien we op 22 september 2025 in de afgelopen 24 uur weer een daling van 7,7%. Is dit het moment om als investeerder in te stappen in NEAR of gaat de altcoin verder dalen? NEAR Protocol stijgt in de afgelopen 7 dagen NEAR is op het moment van schrijven in de afgelopen 7 dagen met 9,3% gestegen. Dit is een positieve koers, waardoor er wordt gespeculeerd over een door lopende stijging van deze altcoins. In de afgelopen 24 uur is de NEAR koers juist weer met 7,7% gedaald, waardoor we gemixte signalen krijgen van de altcoin. NEAR heeft op een bepaald moment zelfs weer de $ 3,60 bereikt, maar dit was een kortstondige stijging. Op het moment van schrijven is de NEAR koers $ 2,85 waard. Helaas voor de altcoin liefhebbers was de $ 3,60 stijging dus een kortstondige stijging van de altcoin koers. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarom daalt NEAR Protocol? De NEAR koers is op dit moment niet de enige koers die aan het dalen is. De prijzen van onder andere Bitcoin (BTC), XRP (de Ripple coin) en Ethereum (ETH) zijn aan het dalen. Het lijkt er daarom op dat we te maken hebben met een algemeen negatief sentiment op de cryptomarkt. Hierdoor daalt onder andere de NEAR prijs. Maar waarom is er op dit moment een negatief sentiment gaande op de cryptomarkt? Dit kan door verschillende dingen komen, maar op dit moment zijn de volgende dingen van belang: De Fed renteverlaging: De Federal Reserve (Fed) renteverlaging was misschien positief voor de markt, maar er is veel teleurstelling naar voren gekomen toen de markt hier niet zo heftig op reageerde als voorspelt. Obligatierendementen: De obligatierendementen (bond yields) stijgen. Dit zorgt ervoor dat veilige beleggingen relatief aantrekkelijker zijn. Hierdoor worden risicovollere activa als minder aantrekkelijk bestempeld. Winstneming: Door de recente stijgingen van de koersen zorgt dit ervoor dat beleggers op dit moment hun winst gaan nemen. Wanneer investeerders hun winst nemen, zal de prijs van de coin dalen. Het marktsentiment: We zien op dit moment dat het sentiment aan het omslaan is. Investeerders worden voorzichtiger, waardoor dit sneller kan leiden tot terugtrekking van een bepaalde positie. Bitcoin daalt door verlies steunniveau: Bitcoin heeft het ondersteuningsniveau van $ 115.000 verloren, waardoor de Bitcoin prijs daalt. Hierdoor dalen de meeste altcoins ook, omdat ze de BTC prijs volgen. Gaat de NEAR koers weer stijgen? Op het moment van schrijven zien we een duidelijke daling is de NEAR Protocol koers. Het is de vraag of de prijs zich weet te herstellen. Op dit moment is de prijs $ 2,85. Wanneer de prijs weer omhoog gaat, kan NEAR de $ 3 omzetten naar een ondersteuningsniveau. Wanneer de NEAR prijs dit vast weet te houden, kan dit voor een langdurige stijging zorgen. Wanneer NEAR juist verder daalt en de ondersteuning van $ 2,60 verliest, kan het zijn dat er een verdere daling wordt ingezet. Dit kan leiden tot een daling tot $ 2,45 en misschien zelfs verder. Het is als handelaar daarom aan te raden om de NEAR koers voldoende in de gaten te houden. Bron: TradingView Is het tijd om als beginnende investeerder in te stappen? Als beginnende investeerder krijg je vaak te horen dat je moet investeren wanneer de prijs van een bepaalde coin gedaald is. Dit is nu het geval bij NEAR, maar moet je dan nu instappen? Dit is een vraag die per investeerder verschilt. Je kunt de onderstaande vragen beantwoorden. Is elke vraag of de meeste vragen beantwoord met ja? Dan kun je investeren? Zijn de meeste antwoorden nee? Dan is het handig om nu niet te investeren. Let op, dit is geen financieel advies. Heb je voldoende geld om te investeren? Sta je achter het project waar je in wilt investeren? Laat de prijsgeschiedenis van NEAR zien dat de koers weer kan stijgen? Koop je de NEAR coins bij een betrouwbare exchange? Ben je je bewust van de risico’s die de investering met zich mee brengt? Lees je voldoende nieuws en ben je voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de NEAR? Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.