Meme+-handelssone – ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelsen for MEXC Meme+-handelssone (heretter referert til som "Ansvarsfraskrivelsen") er utstedt i forbindelse med og utgjør en integrert del av MEXCs erklæring om offentliggjøring av risiko . Ved å delta i Meme+-handelssonen og dens relaterte produkter og hendelser, bekrefter du at du har konsultert med dine uavhengige juridiske rådgivere, har lest og forstått, og er fullstendig informert om bestemmelsene heri.

MEXC Meme+-handelssoneproduktet (heretter referert til som "Produktet") er et spesialisert verktøy designet for sofistikerte investorer med lang erfaring i kryptovalutamarkedet. Produktet har betydelig høyere risiko sammenlignet med andre typer handelsprodukter som tilbys av MEXC. For eksempel er tokenene som er oppført på produktet mer volatile enn tradisjonelle kryptovalutaer, kan fjernes raskere og/eller hyppigere enn tradisjonelle kryptovalutaer, og kan være dårlig vedlikeholdt sammenlignet med tradisjonelle kryptovalutaer. Ikke bruk denne tjenesten og/eller delta i relaterte produkter eller tjenester hvis du ikke er i stand til å ta den fulle risikoen for tap av investeringen.

Ved å tilby produktet fungerer MEXC som en plattform kun for informasjonsformål. Alt materiale og all informasjon som vises er hentet fra og kan tilskrives tredjeparts nettsteder. MEXC godkjenner eller garanterer på ingen måte nøyaktigheten og/eller gyldigheten av slik informasjon, verken ved slutning eller uttrykk. Ved å bruke produktet bekrefter du at du har utført din egen aktsomhetsvurdering og undersøkelser angående investeringsbeslutningen din, og har rådført deg med dine økonomiske eller juridiske rådgivere eller skatterådgivere der det er nødvendig. MEXC og dets tilknyttede selskaper skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår i løpet av investeringsaktivitetene dine.