Regler for risikokontroll ved terminhandel

Kapittel I Generelle bestemmelser

Artikkel 1 For å styrke risikostyringen av digitale aktivaderivater og handel med futureskontrakter, ivareta de legitime rettighetene og interessene til handelsparter, og sikre normal fremgang for handel med futureskontrakter, formulerer denne plattformen disse risikokontrollreglene (heretter referert til som «reglene»).

Artikkel 2 Risikostyringen av terminhandel skal ta i bruk risikobegrensningssystemet, tvangssalgsystemet, systemet for tvungen nedbetaling av gjeld og systemet for rettferdig pris

Artikkel 3 Denne plattformen (heretter kalt «plattformen» eller «vi») og plattformbrukere (heretter kalt «du») må overholde disse tiltakene. Disse reglene og de endringer som plattformen fra tid til annen gjør i disse reglene, utgjør en del av plattformens brukeravtale. Ved å bruke eller kjøpe tjenester og produkter for handel med terminkontrakter på plattformen, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert alle vilkår og betingelser som er fastsatt i disse reglene og våre endringer og oppdateringer av disse reglene fra tid til annen.

Kapittel II Risikokontrollvilkår og avtaler

Artikkel 4 Når du handler digitale aktiva og relaterte produkter på plattformen, er det betydelige risikoer. I tillegg til prissvingningene på digitale aktiva, er det ytterligere motpartsrisiko ved handel med derivater. I noen tilfeller kan plattformen bestemme seg for å lukke noen eller alle posisjonene dine.

Artikkel 5 Handel med digital aktiva innebærer store risikoer. Risikoen ved å handle eller holde virtuelle digitale aktiva kan føre til betydelige faktiske tap. Derfor bør du nøye vurdere om du skal handle digitale aktiva eller relaterte derivater og bruke belåning i henhold til din økonomiske situasjon.

Artikkel 6 Plattformen garanterer ikke ryddig og stabil handel med futures for digitale aktiva. Du bør være forsiktig når du handler med digitale aktiva (og andre aktiva).

Artikkel 7 Prisen vil svinge til enhver tid på grunn av faktorer. Ettersom prisen svinger, kan du få et stort overskudd eller tap. Enhver digital aktiva eller handelsposisjon kan svinge i verdi, eller til og med bli verdiløs.

Artikkel 8 Ethvert tap forårsaket av brukerens feil skal bæres av brukeren. Feilen inkluderer, men er ikke begrenset til: unnlatelse av å operere i henhold til handelsreglene, unnlatelse av å utføre relevant handelsoperasjon i tide, glemme eller lekke passord, passord som blir knekket av andre, og datamaskin hacket av andre brukere.

Artikkel 9 Hvis brukeren bruker uoppdagede smutthull på nettstedet eller uautoriserte høyfrekvente verktøy og prosedyreverktøy for å generere ulovlig fortjeneste, vil vi kontakte brukeren for gjenopprettingsformål. Du må gi praktisk samarbeid, ellers vil vi iverksette tiltak, inkludert men ikke begrenset til å begrense kontohandel, fryse kontomidler og ta rettslige skritt. Brukeren vil også være ansvarlig for kostnadene som skyldes at brukeren ikke samarbeider effektivt.

Artikkel 10 Tjenestene for handel med futureskontrakter for digitale aktivaderivater levert av plattformen kan ha økte risikofaktorer. Du forstår og vet at:

(1) Du kan miste all innledende margin og eventuelle ekstra digitale aktiva du lagrer på plattformen vår for å opprettholde din posisjon;

(2) Hvis markedsendringene ikke bidrar til din posisjon eller marginnivå, kan du bli midlertidig informert om å overføre flere digitale aktiva for å opprettholde din posisjon;

(3) Hvis du ikke klarer å sette inn flere digitale aktiva på kontoen din etter behov, kan vi lukke posisjonen på tapstidspunktet etter vårt skjønn.

(4) Din fortjeneste eller tap vil avhenge av prissvingningene på de tilsvarende digitale aktivaene, som er utenfor vår kontroll.

I noen tilfeller, for eksempel data om digitale aktiva eller nettverksavbrudd, kan vi lukke relevante futures på forhånd for vår gode tro på grunn av digitale aktivas natur. Du anses å være klar over denne potensielle risikoen.

Selv om plattformen har avslørt mulige risikoer, kan det fortsatt være risikoer som ikke kan avsløres, og du kan tape noen eller alle aktivaene dine. Du bør nøye vurdere om din økonomiske tilstand og risikotoleranse er egnet for handel på vår plattform.

Kapittel III Risikokontrolltiltak

Artikkel 11 For å regulere handelsatferden til futureskontrakter for digitale aktivaderivater, opprettholde markedsordenen, fremme en sunn utvikling av markedet og styrke tilsynet med de faktiske kontrollforholdskontoene, har handelsplattformen rett til å treffe tiltak som f.eks. som tvangslukking, forbud mot handel og stenging av konto på unormale handelskontoer og faktiske kontrollforholdskontoer;

Artikkel 12 Plattformen for evigvarende futures for digitale aktivaderivater skal overvåke handelsatferd. I tilfeller av unormal handel og kontoer med et faktisk kontrollforhold, kan vi sette i gang prosedyrer for å adressere unormal handelsatferd og implementere obligatoriske styringstiltak for brukere.

Artikkel 13 Brukere som deltar i derivathandel skal overholde forretningsreglene og relevante lover og forskrifter for plattformen, akseptere selvdisiplinstyringen av plattformen og bevisst regulere handelsatferd.

Artikkel 14 Identifikasjon av unormale handler og faktisk kontrollforhold

1. I tilfelle av følgende omstendigheter, skal plattformen anerkjenne det som en unormal handel og oppførselen til den faktiske kontrollforholdskontoen:

(1) deg selv som handelspartner, gjentatte ganger engasjert i selvkjøp og selvhandel;

(2) En eller flere kunder med faktiske kontrollforhold relaterte kontoer som utfører handler med hverandre i mange ganger;

(3) En eller flere faktiske kontrollforhold relaterte kontoer som manipulerer markedsprisadferden ved hjelp av handelsmidler som matchede ordrer;

(4) Unormal atferd som den samme kilden til midler, den samme IP-adressen og den synkrone handelsatferden til én eller flere handelskontoer;

(5) Hyppig erklæring og kansellering av erklæring innen en dag kan påvirke futureshandelsprisen eller villede andre deltakere i futuresmarkedet til å drive futureshandel (hyppig erklæring og kansellering av ordre);

(6) Flere store beløpsdeklarasjoner og kansellering av erklæring innen en dag kan påvirke futureshandelsprisen eller villede andre deltakere i futuresmarkedet til å utføre futureshandel (deklarasjon av store beløp og kansellering av ordre);

(7) Den kombinerte posisjonen til en eller flere faktiske kontrollforholdsrelaterte kontoer overskrider posisjonsgrensen for plattformen;

(8) Åpningshandelsvolumet for en enkelt handelsdag på en børsnotert variant eller futureskontrakt overstiger åpningshandelsvolumet for dagen satt av plattformen;

(9) Atferden til å utstede handelsordrer i form av prosedyrehandel uten godkjenning fra plattformen, noe som kan påvirke sikkerheten til plattformsystemet eller den vanlige handelsordren;

(10) stjele andres kontoer og passord på ulovlige måter, eller bruke relaterte kontoer til å utføre ulovlige handler og overføre midler;

(11) Andre forhold identifisert av plattformen.

2. Plattformen har rett til å søke alle rettsmidler tillatt av loven og prinsippet om rettferdig handel for brudd på disse reglene, inkludert men ikke begrenset til å begrense, suspendere eller avslutte kontoen din eller nekte deg retten til å få tilgang til denne nettsiden uten varsel.

3. Hvis plattformen mistenker at noen handelsaktiviteter bryter reglene fastsatt eller vist i disse reglene, har plattformen rett til å begrense handelsaktivitetene til enhver konto om nødvendig. Disse restriksjonene kan føre til risikokontrolltiltak som kansellering av handel, handelsrestriksjoner og kontofrysing. Plattformen vil ikke være ansvarlig for tap forårsaket av begrensning, tilbaketrekking eller tidlig stenging av handelen på grunn av mistanke om brudd på disse reglene. Du vet og godtar at hvis tap er forårsaket av våre handlinger, vil du sikre at plattformen ikke blir skadet av deg eller tredjeparts rettssaker og kompensere for de relevante tapene. Du har ikke lov til å handle eller sette inn under undersøkelsen av kontoatferd. Plattformen har rett til å lukke kontoen uten å gi noen ytterligere forklaring ved slutten av undersøkelsesperioden.

4. Plattformen har rett til å lukke eller fryse kontoen din når som helst uten varsel, og overføre eventuelle gjenværende aktiva til arkivadressen din.

I tillegg, hvis plattformen mener at en konto har brutt brukeravtalen og plattformreglene under noen omstendigheter (inkludert, men ikke begrenset til markedsføringsaktiviteter), har den rett til å lukke kontoen din umiddelbart, og alle relevante gjenværende aktivaer vil tilhøre plattform.