S2. Hvordan beregnes PNL?

Formel: PNL = (Sluttkurs - Inngangskurs) × Giring × Antall aksjer × Retning (Long = +1, Short = -1)

Eksempler:

1) Gevinst fra en long posisjon: Kjøp av 1 aksje i Apple (AAPL) til $100 (forutsatt at en kontrakt representerer 1 aksje), og lukking på $105. Gevinst = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Gevinst fra en shortposisjon: Salg av 1 aksje i Tesla (TSLA) til $200, og lukking på $195. Gevinst = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5