MEXC-aksjefutures: Amerikanske Aksjer, kryptodrevet
Handle på amerikanske aksjebevegelser med krypto som margin. Ingen barrierer, maksimal fleksibilitet
Aksjefuturespar
Flere handelspar vil bli lagt til i fremtiden for å møte ulike brukerbehov.
24 timer
48 timer
72 timer
Viktige funksjoner
Laveste handelsgebyrer
Opplev ultrakonkurransedyktige handelsgebyrer med utsteder så lav som 0.00 % og taker så lav som 0.00 % på amerikanske aksjefuturespar.
Synkronisert med amerikanske Åpningstider
Handle synkronisert med det virkelige amerikanske aksjemarkedet for en autentisk handelsopplevelse.
Bransjeledende markedsdybde
Omfattende likviditet sikrer stabil prising under markedsvolatilitet, noe som minimerer prisglidning for bedre handelsutførelse
I samsvar med evigvarende futures-opplevelsen
Sømløs overgang – samme handelsgrensesnitt og opplevelse som evigvarende futures, uten ekstra læringskurve.
Vanlige spørsmål
S1. Hvordan belastes finansieringssatsen?
MEXC aksjefutures har for tiden ingen finansieringsgebyrer. Det er ingen kostnader for holding.
S2. Hvordan beregnes PNL?
Formel: PNL = (Sluttkurs - Inngangskurs) × Giring × Antall aksjer × Retning (Long = +1, Short = -1)Eksempler:1) Gevinst fra en long posisjon: Kjøp av 1 aksje i Apple (AAPL) til $100 (forutsatt at en kontrakt representerer 1 aksje), og lukking på $105. Gevinst = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Gevinst fra en shortposisjon: Salg av 1 aksje i Tesla (TSLA) til $200, og lukking på $195. Gevinst = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5
S3. Hvordan utløses tvangssalg?
MEXC bruker en risikostyringsmekanisme som er i samsvar med vanlige evigvarende futures:1) Systemet overvåker kontinuerlig vedlikeholdsmarginsatsen.2) Marginen beregnes basert på rettferdig pris.3) Hvis maginsatsen faller under den forhåndsinnstilte terskelen for tvangssalg, vil systemet automatisk utløse likvidasjon for å begrense potensielle tap.
S4. Hvordan bestemmes rettferdig pris for aksjefutures?
Den rettferdige prisen er basert på den siste transaksjonsprisen for den underliggende amerikanske aksjen.
S5. Hvilken marginmodus støttes for aksjefutures?
Bare isolert marginmodus støttes.
S6. Kan jeg handle aksjefutures når markedet er stengt?
I stengeperioder kan brukere kansellere ikke-innfridde ordrer og legge til margin, men ikke legge inn nye ordrer eller stenge eksisterende posisjoner. For å unngå potensielle tap fra prisvolatilitet, anbefales det å lukke posisjoner før markedet stenger. Handelstidene er i samsvar med NYSE- og NASDAQ-planene, inkludert helligdager.
S7. Støtter aksjefutures giring?
MEXC aksjefutures støtter giring på opptil 5x. Handel med giring øker både potensiell fortjeneste og risiko, inkludert muligheten for likvidasjon eller negativ saldo. Brukere oppfordres til å utvise forsiktighet ved valg av giringsgrad.
S8. Hvordan håndteres posisjoner under aksjesplitt eller omvendt splitt?
Ved aksjesplitt, omvendt splitt eller utbyttejusteringer vil plattformen iverksette tidlig oppgjør av åpne posisjoner for å forhindre uventet volatilitet. Handelen gjenopptas som normalt etter oppgjør. Brukere oppfordres til å følge med på offisielle kunngjøringer for oppdateringer.