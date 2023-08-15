Loading...

MEXC-aksjefutures: Amerikanske Aksjer, kryptodrevet

Handle på amerikanske aksjebevegelser med krypto som margin. Ingen barrierer, maksimal fleksibilitet

Aksjefuturespar

Flere handelspar vil bli lagt til i fremtiden for å møte ulike brukerbehov.
24 timer
48 timer
72 timer

Viktige funksjoner

Laveste handelsgebyrer

Opplev ultrakonkurransedyktige handelsgebyrer med utsteder så lav som 0.00 % og taker så lav som 0.00 % på amerikanske aksjefuturespar.

Synkronisert med amerikanske Åpningstider

Handle synkronisert med det virkelige amerikanske aksjemarkedet for en autentisk handelsopplevelse.

Bransjeledende markedsdybde

Omfattende likviditet sikrer stabil prising under markedsvolatilitet, noe som minimerer prisglidning for bedre handelsutførelse

I samsvar med evigvarende futures-opplevelsen

Sømløs overgang – samme handelsgrensesnitt og opplevelse som evigvarende futures, uten ekstra læringskurve.

Vanlige spørsmål

S1. Hvordan belastes finansieringssatsen?

S2. Hvordan beregnes PNL?

S3. Hvordan utløses tvangssalg?

S4. Hvordan bestemmes rettferdig pris for aksjefutures?

S5. Hvilken marginmodus støttes for aksjefutures?

S6. Kan jeg handle aksjefutures når markedet er stengt?

S7. Støtter aksjefutures giring?

S8. Hvordan håndteres posisjoner under aksjesplitt eller omvendt splitt?