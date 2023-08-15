* For hver futures kan hver bruker ha opptil 50 åpne betingede ordrer per ordretype, inkludert triggerordrer, TP/SL-ordrer og trailing stop-ordrer.

Futures Belåning Størrelse ( 1 Kont ) Minimum ordrebeløp Maks. Ordremengde for det indre markedet Maks. Enkelt begrenset ordresantall Minimum prisendring Forholdet mellom maksimalpris og minstepris for limitordre Maksimalt antall åpne ordrer Prisbeskyttelse PROVEUSDT Evigvarende undefined ~ undefined ‎ 1 PROVE -- -- -- 0.0001 NaN% / NaN% NaN%