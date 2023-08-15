Loading...
Informasjon
Guide til futures
Detaljer om futures
Risikogrense
Handelsregler
Indekspris
Rettferdig pris
Historikk for finansieringsrente
Konto for forsikringsfond
Regler for handelsmodus for flere aktiva
Futures grunnleggende informasjon
Futures
-
Oppgjørsvaluta
-
Indekspriskilde
-
Rettferdig pris
-
Ordreregler
Se detaljer
Risikogrense
Se detaljer
Marginer
Innledende marginsats
0.00%
Innledende margin
Antall * Futures-størrelse(r) * Åpen posisjons gjennomsnittspris * Startmarginsats
Vedlikeholdsmarginsats
0.00%
Vedlikeholdsmargin
Antall * Futures størrelse(r) * Åpen posisjons gjennomsnittspris * Vedlikeholdsmarginsats
Gebyrer
Nåværende finansieringssats
-
Faktureringssyklus
-
Handelsgebyr (produsent/taker)
- / -
Handelsgebyr for tvangssalg
-
Andre
Aktiver automatisk gjeldsreduksjon (ADL)
Aktivert: Systemtap dekkes ved automatisk gjeldsreduksjon.