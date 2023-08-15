MEXC Kopihandel er en enkel, men effektiv funksjon for alle tradere og deres følgere. Følgere kan enkelt følge en erfaren trader etter eget valg, og når traderen starter en ledende handel, vil systemet automatisk legge inn en ordre for følgeren basert på traderens strategi. Traderen vil også få en del av følgerens fortjeneste!
Koble til en stor pool av følgere og få en andel av følgernes fortjeneste.
Vent på godkjenning av søknaden din, som vanligvis tar 1–2 dager.
Systemet vil automatisk legge inn ordrer for dine følgere.
Følg en erfaren trader og aldri gå glipp av markedstrender igjen.
Overfør penger til Spot-kontoen din
Fyll inn kopihandelsdetaljer
Erfarne tradere kan bruke sine handelsferdigheter for å hjelpe følgere med å gjøre lønnsomme handler som de kan få en fortjenesteandel av. Følgere kan enkelt følge fornuftige handelsstrategier med bare ett klikk.
Systemet vil legge inn ordrer for følgere basert på traderens strategi.
Brukere trenger bare å overføre midler til sin kopihandelskonto og fylle inn opplysningene sine for å begynne å kopiere handler.
Alle tradere har mye handelserfaring og en imponerende portefølje. De har blitt godkjent etter nøye gjennomgang av MEXC.