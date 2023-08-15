Loading...

50,000+

Totalt antall kopihandelsbrukere

1,000,000,000+ USDT

Totalt kopihandelsbeløp

Hva er kopihandel?

MEXC Kopihandel er en enkel, men effektiv funksjon for alle tradere og deres følgere. Følgere kan enkelt følge en erfaren trader etter eget valg, og når traderen starter en ledende handel, vil systemet automatisk legge inn en ordre for følgeren basert på traderens strategi. Traderen vil også få en del av følgerens fortjeneste!

Hvordan starte Kopihandel?

Hvis du har mye handelserfaring og en sterk markedssans, kan du søke om å bli trader og få gevinstandeler.

Bli en Trader

Koble til en stor pool av følgere og få en andel av følgernes fortjeneste.

Send inn søknad

Vent på godkjenning av søknaden din, som vanligvis tar 1–2 dager.

Start Ledende handel

Systemet vil automatisk legge inn ordrer for dine følgere.

Hvis du er en vanlig bruker som ikke vil gå glipp av de nyeste markedstrendene, kan du ganske enkelt følge en erfaren trader og kopiere handlene deres.

Bli en følger

Følg en erfaren trader og aldri gå glipp av markedstrender igjen.

Overfør midler

Overfør penger til Spot-kontoen din

Følg en trader

Fyll inn kopihandelsdetaljer

Fordeler med kopihandel

  • Vinn-Vinn

    Erfarne tradere kan bruke sine handelsferdigheter for å hjelpe følgere med å gjøre lønnsomme handler som de kan få en fortjenesteandel av. Følgere kan enkelt følge fornuftige handelsstrategier med bare ett klikk.

  • Automatisert system

    Systemet vil legge inn ordrer for følgere basert på traderens strategi.

  • Lav inngangsbarriere

    Brukere trenger bare å overføre midler til sin kopihandelskonto og fylle inn opplysningene sine for å begynne å kopiere handler.

  • Profesjonell og pålitelig

    Alle tradere har mye handelserfaring og en imponerende portefølje. De har blitt godkjent etter nøye gjennomgang av MEXC.

