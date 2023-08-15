Hva er kopihandel?

MEXC Kopihandel er en enkel, men effektiv funksjon for alle tradere og deres følgere. Følgere kan enkelt følge en erfaren trader etter eget valg, og når traderen starter en ledende handel, vil systemet automatisk legge inn en ordre for følgeren basert på traderens strategi. Traderen vil også få en del av følgerens fortjeneste!