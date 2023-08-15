BRETTUSDT -- Endre-- Indekspris-- Rettferdig pris-- Finansieringsrente / Nedtelling-- / -- BRETTUSDT Siste -- -- Rettferdig pris -- Laveste kurs siste 24 timer -- Høyeste kurs siste 24 timer -- 24t omsetning -- 24 timers volum -- Finansieringsrente / Nedtelling -- Posisjoner(--) Åpne ordrer(--) Posisjonshistorikk Ordre- og handelshistorie Kapitalflyt Aktiva Skjul andre par Skjul andre par Ingen data Lommeboksaldo: ‎ -- USDT Legg inn en ordre, kopihandel eller rutenetthandel nå Kopihandel Rutenetthandel Diagram Handelsregler Diagram Handelsregler Risikogrense 1s 1m 5m 15m 1T 4T 1D Siste pris Original TradingView Dybde Original TradingView Dybde Ordrebok Markedshandler Ordrebok -- Pris ( USDT ) Antall ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Gj.sn. Pris ≈ 0 Antall 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Gj.sn. Pris ≈ 0 Antall 0 Total 0 -- B -- S Markedshandler Pris ( USDT ) Antall ( -- ) Tid -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Åpne Lukk Åpne Lukk Isolert 1X S Limit Marked Utløser Tilgjengelig ‎ -- Antall (--) Kjøp ‎ 0 -- Selg ‎ 0 -- Max long 0 -- Max short 0 -- Åpne long Åpne short Margin ‎ 0 USDT Margin ‎ 0 USDT Registrer degLogg inn Limit Marked Utløser Isolert 1X S Tilgjengelig ‎ -- Antall (--) Kjøp ‎ 0 -- Max long ‎ 0 -- Åpne long Margin ‎ 0 USDT Registrer degLogg inn Antall (--) Selg ‎ 0 -- Max short ‎ 0 -- Åpne short Margin ‎ 0 USDT Registrer degLogg inn Gebyrsats Maker - / Taker - Lommebok Innskudd Overfør Urealisert gevinst og tap ‎ -

‎ - Gevinst og tap-analyse Lommeboksaldo ‎ - Total egenkapital ‎ - Tilgjengelig margin ‎ -

Åpne Lukk