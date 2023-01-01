Regler for hendelse

1. Denne hendelsen er eksklusiv for spesielt inviterte brukere som har mottatt offisielle hendelses-e-poster eller andre varsler fra MEXC.

2. Nettoinnskudd på futures-konto må oppfylle hendelsesvilkårene i minst to dager. Gyldig innskuddsbeløp på futures-konto = innstrømningsbeløp i hendelsesperioden – utstrømmingsbeløp i hendelsesperioden.

3. Fullføring av det spesifiserte futures-handelsvolumet på én enkelt dag anses som en vellykket innsjekking. Etter at du har fullført dagens innsjekking, kan du oppdatere innsjekkingen neste dag og fortsette å sjekke inn. Oppdateringer oppdateres i henhold til UTC+8 tidssone. Kontinuerlige innsjekkinger over flere dager vil akkumulere påfølgende innsjekkingsdager. Belønninger vil bli distribuert basert på det høyeste antallet påfølgende innsjekkingsdager akkumulert i løpet av hendelsesperioden og kan ikke stables.

4. Handelsincentivbelønninger vil bli beregnet basert på ditt futures-handelsvolum med handelsgebyrer > 0 i løpet av hendelsesperioden. Handelskryptoen er ikke begrenset, og belønninger vil bli distribuert i henhold til det høyeste nivået du er kvalifisert til å motta.

5. Hendelsesbelønninger vil bli distribuert i form av bonus til futures-kontoen innen 3 virkedager etter avsluttet hendelse. Bonusen har en gyldighetstid på 7 dager.

6. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere fra hendelsen som er involvert i uærlige eller misbrukende aktiviteter i løpet av hendelsesperioden. Disse aktivitetene inkluderer masseregistrering av kontoer for å tjene ekstra bonuser og andre aktiviteter forbundet med ulovlige, uredelige eller skadelige formål, for eksempel ondsinnet volumspam eller juks.

7. MEXC forbeholder seg retten til å endre hendelsen eller hendelsesreglene når som helst. Hvis det gjøres justeringer, vil det ikke bli gitt ytterligere varsel.

8. MEXC forbeholder seg retten til den endelige tolkningen for denne hendelsen. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt kundeservice.