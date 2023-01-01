countdown-iconHendelsen avsluttes om
Deltakere 0

  • Hendelsen starter

    1970-01-01 08:00

  • Hendelsen avsluttes

    1970-01-01 08:00

  • Belønningsdistribusjon

    10 virkedager etter hendelsens slutt

  • Kun brukere som ikke har fullført sin første futures-handel er kvalifisert til å registrere seg for denne hendelsen.

Pakk ut julemagi med hver boks!

Hvert 0. poeng gir deg en sjanse til å låse opp en julepakke med fantastiske belønninger!

lottery-result-coin
Mine poeng--
          Fremdriftsutfordring for nybegynnere
          Juleledertavle
          Haugevis med poeng hver dag, hver uke!
          Fullfør angitte e oppgaver i løpet av hendelsesperioden for å tjene poeng!
          0Poeng
          Meld deg på hendelsen
          0Poeng
          Sett inn ≥ 0 USDT innen syv dager etter registrering
          0Poeng
          Fullfør din første futures-handel
          Ukentlige oppgaver

          Futures-handelsdager denne uken

          - -

          Futures-handelsvolum denne uken

          - -

          Est. Poeng denne uken

          - -

          Sist oppdatert: -- Hver uke vil kun den høyeste poengbelønningen fra de ukentlige oppgavene du har fullført, bli distribuert automatisk.

          Vilkår og betingelser

          1. Brukere må registrere seg for hendelsen for å være kvalifisert for belønninger.

          2. Bare innskudd på kjeden, fiat og P2P er inkludert i beregningen.

          3. Bare futures-handelsvolumer med gebyrer >0 vil telles (unntatt stablecoin-futures som USDC/USDT). All handelsstatistikk vil være basert på tidssonen UTC+8.

          4. Underkontoer, markedsutstedere og institusjonelle kontoer er ikke kvalifisert til å delta.

          5. Belønninger vil bli vurdert og distribuert innen 10 virkedager etter at hendelsen avsluttes. For fysiske belønninger vil kundeservicen vår kontakte vinnerne direkte for å arrangere levering.

          6. Se futures-bonusinstruksjonene før du bruker bonusene dine.

          7. Deltakere må strengt overholde vilkårene for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere brukere som mistenkes for vaskehandel, bulkkontoregistreringer, selvhandel eller markedsmanipulasjon under arrangementet.

          8. MEXC forbeholder seg retten til å endre vilkårene for dette hendelsen uten forvarsel.

          9. MEXC forbeholder seg retten til endelig tolkning for dette arrangementet. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt kundeserviceteamet.

          footer