Vilkår og betingelser

1. Brukere må registrere seg for hendelsen for å være kvalifisert for belønninger.

2. Bare innskudd på kjeden, fiat og P2P er inkludert i beregningen.

3. Bare futures-handelsvolumer med gebyrer >0 vil telles (unntatt stablecoin-futures som USDC/USDT). All handelsstatistikk vil være basert på tidssonen UTC+8.

4. Underkontoer, markedsutstedere og institusjonelle kontoer er ikke kvalifisert til å delta.

5. Belønninger vil bli vurdert og distribuert innen 10 virkedager etter at hendelsen avsluttes. For fysiske belønninger vil kundeservicen vår kontakte vinnerne direkte for å arrangere levering.

6. Se futures-bonusinstruksjonene før du bruker bonusene dine.

7. Deltakere må strengt overholde vilkårene for bruk. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere brukere som mistenkes for vaskehandel, bulkkontoregistreringer, selvhandel eller markedsmanipulasjon under arrangementet.

8. MEXC forbeholder seg retten til å endre vilkårene for dette hendelsen uten forvarsel.

9. MEXC forbeholder seg retten til endelig tolkning for dette arrangementet. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt kundeserviceteamet.