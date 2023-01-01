Eksempel 1: Masks futures-handelsvolum på en hendelsesdag er 80,000,000 USDT, og han rangerte først i handelsvolum den dagen. Forutsatt at den totale opplåste premiepotten er 1,000,000 USDT, og handelsdagene for hendelsen er 14 dager, så er bonusbelønningen han vil motta for hendelsen: Total premiepott 1,000,000 * 25% / 14 dager *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>Eksempel 2: Masks futures-handelsvolum på en hendelsesdag er 25,000,000 USDT, og han rangerte først i handelsvolum den dagen. Forutsatt at han ikke oppfylte minimumskravet for handelsvolum på 40,000,000 USDT for 1. plasspremien, men oppfylte minimumskravet for handelsvolum på 25,000,000 USDT for 3. plasspremien, vil han motta 3. plasspremien.
Gjør krav på gratis Airdrop
Hent en posisjon verdt -- USDT – begrensede belønninger, førstemann til mølla! Støttede handelspar: --
Hvorfor MEXC Futures?
Flest antall Hot Tokens globalt
Vi tilbyr de raskeste oppføringene, det bredeste utvalget av Hot-tokener i futures, og justerbar belåning på opptil 200x.
nr. 1 i likviditet globalt
Over 90% av handelsparene tilbyr topptvangssalg, og sikrer stabilitet under ekstreme markedsforhold for å forhindre uventede tvangssalg.
Markedets laveste avgifter
Nyt de laveste futuresgebyrene på markedet: 0.000% maker og 0.000% taker
OSS
Regler for hendelse
1. Denne airdrop-posisjonen er kun tilgjengelig for brukere som er spesielt invitert av MEXC-representanter.
2. Hver bruker kan bare hente airdrop-posisjonen gratis én gang. Meglere, institusjonelle brukere og underkontoer er ikke kvalifisert til å delta i denne hendelsen.
3. Alle deltakere må strengt overholde MEXCs tjenestevilkår. MEXC forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere fra hendelsen som er involvert i uærlige eller misbrukende aktiviteter i løpet av hendelsesperioden.
4. MEXC forbeholder seg retten til å endre vilkårene for dette hendelsen uten forvarsel.